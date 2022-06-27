Последствия ночного ливня в Краснодаре 27 июня 2022: дворы и дороги ушли под воду, люди плывут на лодках

Сильный ливень подтопил даже улицы в центре города. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стихия держит в тисках Краснодарский край с прошлой недели. Циклон, который пришел в регион, с каждым днем набирает обороты и наносит удары по городам. Накануне от непогоды досталось Черноморскому побережью. Из-за ливня в Сочи сошел селевой поток. Грязь с камнями сметала все на своем пути - машины снесло в море, без вести пропали и две семьи туристов, несколько людей до сих пор разыскивают спасатели. А теперь стихия разыгралась в кубанской столице. Показываем, как это было и каковы последствия ночного ливня в Краснодаре 27 июня 2022.

Ливень зарядил сильный. Причем дождь начался еще вечером 26 июня. Ночью он только усилился. И вот льет без перерыва уже больше 16 часов.

Непогода стала причиной подтоплений в городе. Ряд улиц ушел под воду. Серьезнее всего обстановка в Музыкальном микрорайоне. Там дороги превратились в реки. Несколько машин утонуло.

При этом некоторые люди не рискуют идти вброд. Они надули лодки и передвигаются по затопленным улицам вплавь.

Туда даже приезжала водооткачивающая техника - сильнее всего досталось улице Мусоргского. Также спецмашины работали на бульваре Строителей, улицах Российской и Дружной.

Водооткачивающая техника выезжала сразу на несколько затопленных улиц. Фото: krd.ru

Переполнены водой и дворы в жилых многоэтажках. Причем глубокие лужи образовались даже в центре Краснодара. На улице Аэродромной и Рылеева воды было по щиколотку. Ливневки здесь лучше справлялись с залповым дождем.

О подтоплениях сообщают и владельцы цокольных этажей. Помещения внутри оказались в воде.

Цоколь в жилых домах ушел под воду. Видео: @roman_k91

При этом уровень ее доходит почти до колена. Всю ночь хозяева вычерпывали воду из подвала ведрами.

- В Краснодаре выпало 109 мм осадков, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперативном штабе. - Подтоплено 62 придомовых территорий. Кроме того, вода зашла в девять домов.

Также сообщается, что 62 низменных участков проезжей части дороги из-за сильного ливня оказались подтоплены.

Проводят работы по откачке воды.

БУДЬ В КУРСЕ!

Если вашу улицу затопило, то вы можете вызвать спасателей на помощь. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.

ВАЖНО!

Стихия не отпускает

По прогнозам синоптиков, расслабляться пока рано.

- Осадки продолжатся и 27 июня в течение всего дня, - уточняют в мэрии города.

Официально штормовое предупреждение из-за непогоды действует до 28-го числа. Жителей и гостей города просят быть осторожными.

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