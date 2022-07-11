Последствия ночного ливня 11 июля 2022 года в Краснодаре: вырвало окна в новостройке, затопило улицы

Последствия продолжаю ликвидировать

На Краснодар ночью обрушился сильный ливень. Несколько участков дорог города превратились в реки. По 39 адресам работает водооткачивающая техника.

- По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, основные магистрали города в проезжем состоянии, общественный транспорт работает в штатном режиме. Сейчас спецтехника откачивает воду на улицах Российской, Тенистой и бульваре Строителей. Также локальное подтопление ликвидируют на Московской. Движение транспорта к этой минуте затруднено, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В оперштабе сообщили, что на утро поступили обращения на откачку воды по 39 адресам: это 19 придомовых территорий и 20 проезжих частей дорог. Техника продолжает работать.

В соцсетях местные жители публикуют десятки фотографий с затопленных улиц города и рассказывают про ЧП, которые натворила непогода. Например, на Бургасской бушующая стихия завалила теплотрассу, а на улице 3-я Трудовая вырвало два окна новостройки, они упали на припаркованную машину.

По прогнозам синоптиков, дождь продолжится в течение сегодняшнего дня, 11 июля. За ситуацией на улично-дорожной сети круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что, помимо Краснодара, от ливня пострадали и другие районы края. Больше всего досталось Славянскому, там под воду ушло 111 дворов. В Сочи река Дагомыс вышла из берегов и тоже повредила имущество жителей.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112.

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