Мест нет до конца месяца: что происходит на курортах Краснодарского края в июле

Пляжи курортов полны туристов. Фото: Олег УМАРОВ

Черное море прогревается быстрыми темпами. Вода скоро станет, как парное молоко. Например, в Анапе термометры показывают, что водная толща в день прогревается почти на два градуса, сейчас она на отметке +23,5. А это значит, что эффект холодного начала лета отступил и море наконец-то становится по-настоящему комфортным для купания.

А сами пляжи полны туристов. Несмотря на закрытые аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, россияне находят способы добраться до курортов. ЖД сообщение этим летом усилено, но многие решают ехать на машинах. Туристы на авто в Краснодарский край приезжают в основном из соседних регионов: Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края.

Например, Туапсинский район, в котором аэропорта нет, в этом сезоне не почувствовал никакой разницы в загрузке, даже наоборот. Анализ выходных июля показал аншлаг на пляжах.

- Примерное количество туристов 67 тыс. человек за 2 дня. Этот показатель очень большой, и он сравним с показателями советских времен. Загрузка достаточно высокая, июль, август – туристов очень много. В этом отношении у нас все в порядке, - объясняет Сергей Доморат, начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района.

В Анапе песчаные пляжи тоже полны туристов. Отдыхающих, а их 154 тысячи человек, не смущают ни цветущая у берегов камка, ни медузы. Главное, что в Анапе море становится теплым раньше, чем в других районах. Сейчас отели и санатории заполнены на 84%.

- Это на уровне прошлого года. В этом году загрузка наблюдается в крупных отелях. Многие выбирают тарифы «все включено» и «все включено-ультра», - пояснил заместитель начальника управления курортов и туризма администрации Анапы Роман Трубицин. - Ежедневно в Анапу на автобусах прибывает 2 тысячи человек. И примерно 4 тысячи на собственном транспорте. Многие едут на поезде. Вагонов в нашу сторону сало больше – с 12 до 19.

Ежедневно в Анапу разными способами добирается минимум 14 тысяч человек. Похожая обстановка и в Геленджике.

Но абсолютным курортным лидером в этом году стал Сочи. И без того престижному городу популярности добавляет аэропорт. Он единственный в Краснодарском крае принимает гостей и работает как международный хаб. Для того, чтобы сэкономить, гостям рекомендуют бронировать санатории и гостиницы заранее. Например, до конца июля в Сочи на день можно заехать только в дорогостоящие гостиницы.

- Загрузка средств размещения составляет около 87%. Сегодня на территории Сочи единовременно размещается 184 тысячи человек, - прокомментировал заместитель директора департамента курортов города Сочи Георгий Бондаренко. - С 10 июня у нас запущены дополнительные поезда, ходят составы в Симферополь, в Абхазию.

А еще гостей города просят оставить попытки автотуризма в Сочи, дороги на это не рассчитаны. Лучше уж добираться на поезде или самолете.

За прошедшую неделю международный аэропорт Сочи обслужил более 380 тысяч человек и это на 24% больше по сравнению с прошлым годом.