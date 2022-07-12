Сергей Галицкий

Похоже, Сергей Галицкий затевает новую стройку. А вернее, как сказал бы Галицкий-бизнесмен, оптимизирует пространство. Но он традиционно безмолвен.

Зато фотограф Евгений Таранжин, прозванный летописцем проектов Сергея Галицкого, снова интригует, опубликовав кадры с высоты птичьего полета.

- Разбирают поле пляжного футбола на территории академии. Интересно, что за планы на это место, - пишет он в своем тг-канале.

Краснодарцы гадают, что здесь будет. Фото: Евгений Таранжин

Между тем на счету главного краснодарского мецената сразу несколько действующих строек и одна реконструкция.

За пять лет бизнесмен возвел в родном городе сразу два стадиона и огромный парк. Недавно Сергей Галицкий взялся еще за реставрацию кинотеатра «Аврора». Легендарное здание, много лет простаивающее без дела, обретет новый облик.

Поле для пляжного футбола разбирают. Фото: Евгений Таранжин

Малый, восьмитысячный, стадион в Краснодаре закончили позапрошлым летом. Его построили за полтора года.

А в соседней Адыгее на берегу озера Четук заканчивают огромные корпуса, похожие на пятизвездочные отели.

Красавец-стадион в Краснодаре. Фото: Андрей Тимченко

В любимом горожанами парке "Краснодар" тоже не прекращается стройка. Уже скоро здесь появится новая его очередь с японским садом.

В Краснодаре шепчутся, что неугомонный Галицкий - индикатор экономической стабильности.

- Пока Галицкий строит, все хорошо, - говорят краснодарцы.