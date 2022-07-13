Такое явление не несет опасности для человека Фото: кадр из видео

Черное море изменило цвет у берегов Анапы. Вода окрасилась в непривычный розовый оттенок. Такое явление заметили отдыхающие на участке от Варваровки до Супсеха.

Как и полагается, туристы, которые столкнулись с таким явлением в первый раз, достали телефоны и сняли на видео непривычную картину. На кадрах видно, как волны розового цвета накатывают на берег. Но случай резкого окрашивания Черного моря в этих окрестностях – далеко не первый.

Такое явление пугает отдыхающих, ни разу не сталкивавшихся с необычным оттенком моря. И вызывает много вопросов о том, опасна ли резкая смена цвета морской воды для окружающих.

Экологи называют причиной закономерное размножение простейших морских водорослей.

- Это простейшие водоросли, одноклеточные. Они бывают либо красного, либо зеленого оттенков. И означать такое явление может одно - в воду штормом смыло большое количество органики, что является условием развития данного вида водорослей, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

Уточняется, что быстрому размножению и росту водорослей способствует и благоприятная погода. Повышение температуры воздуха и морской воды в летний сезон значительно ускоряет процесс. Случаи же окрашивания зимой можно объяснить недостаточно остывшей морской водой.

А что касается вопросов об опасности такого явления для человека, то ее не существует. Водоросли никак не способны навредить окружающим. Угрозы они не несут и для экологии. Между тем причиной их появления может стать качество воды.

- Если планктон развивается в данной местности, значит, вода здесь недостаточно чиста от органики, - отметил эколог.

Причин для того, чтобы прекратить купание в Черном море, нет. Через несколько дней водоросли исчезнут. А вода вернет привычную окраску.

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