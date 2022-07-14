Пропал из детского лагеря. Появились подробности исчезновения 9-летнего мальчика в Краснодаре

Сашу быстро нашли
9-летний Саша Иванов (имя изменено по требованию законодательства) здорово напугал и близких, и всех неравнодушных. Поздним вечером 13 июля на пульт всех поисковых отрядов поступила информация: "Пропал ребенок! Объявляется поиск".
По тревоге подняли и полицейских, и добровольцев. Профессионалы по опыту знают, тянуть с поисками пропавшего ребенка нельзя.
- Мы знаем, что это может быть все что угодно – не исключен криминал. Поэтому отрабатываем свой квадрат, если находим, ничего не трогаем, а сообщаем о находке в штаб, - инструктируют полицейские.
Сбор объявили у дома на улице Рашпилевской в Краснодаре. Как правило, форма одежды для участников поиска максимально закрытая.
- Берем с собой перекус, воду, защищаемся репеллентами от змей, комаров и прочих гадов, - распространили по сети срочные сообщения.
Территория, где собирались искать Сашу, лес и город.
Мальчик не отвечал на звонки, хотя на руке у него всегда часы с геолокатором.
К счастью, ребенок нашелся спустя пару часов. Живым и невредимым.
- Мы такое удовлетворение испытываем, когда находим ребят живыми, - говорит один из участников поисков. Выяснять детали происшествия, осуждать действия или бездействия кого бы то ни было здесь не принято.
- Насколько мы знаем, мальчик был в лагере, но там ему не понравилось, он решил отправиться домой самостоятельно. К счастью, все обошлось, - рассказал "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас в полиции проводят проверку. Родителей и мальчика, опросив, отпустили домой.
Поисковики просят снова и снова быть внимательными к своим детям, их интересам, потребностям и особенно проблемам. Берегите детей!
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