В Анапе почернело море

Эколог назвал причину почерневшего моря у берегов Анапы. Фото: скриншот видео

У берегов Анапы море стало черного цвета. Туристы стараются избегать эти участки для купания, но некоторые не брезгуют водными процедурами - приехали в отпуск, а погоду не подгадаешь.

Местные жители говорят, что цвет моря поменяли водоросли. Экологи допускают эту версию, хотя могут быть и другие причины появления черной воды.

- Во-первых, там местами есть спящие грязевые вулканы. Они больше характерны для Азовского побережья, но вроде бы есть и в тех местах. Вулканы просыпаются и выбрасывают грязь. Также со дна может подняться ил. Особенно после сильного волнения на море. Если говорить про водоросли, то при массовой гибели они становятся коричнево-бурого цвета и появляется характерный запах, - прокомментировал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

В любом случае купаться в почерневшем море нужно с осторожностью, а лучше и вовсе пропустить несколько дней, пока вода не примет свой привычный цвет.

- Ничего хорошего в этом нет. Ил – наименьшая проблема. Там есть сероводород и аммиак. А некоторые даже полезны, чего нельзя сказать о гниющих водорослях, - отметил Голубитченко.

В этом сезоне море в Анапе уже меняло цвет из-за водорослей. Сначала оно стало зеленым, а в середине июля окрасилось в розовый оттенок.