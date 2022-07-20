Восемь пляжей Геленджика и Сочи признали самыми безопасными и чистыми в России

Список пляжей опубликовал Роспотребнадзор Фото: Олег УМАРОВ

Роспотребнадзор назвал самые безопасные и чистые пляжи России. В их число вошли и территории на побережье Краснодарского края.

- При сборе информации мы исходили из двух критериев — безопасность и чистота, - цитирует Роспотребнадзор РИА Новости.

В Сочи отмечены четыре зоны отдыха. Лучшими Роспотребнадзор признал «Дагомыс», «Ривьеру», «Маяк», «Санаторий «Одиссея»».

Кроме этого, четыре пляжа Геленджика также попали в «одобренный» список ведомства. Смело можно купаться на курорте на пляжах «Центральный», «Лермонтовский», а также на пляжах «Бетта» и «Сады Морей».

- Откровенно говоря, в Геленджике аж 68 территорий, где можно смело загорать, купаться и ничего не бояться, потому что до начала курортного сезона вся инфраструктура была подготовлена, дно обследовано и очищено, пробы воды взяты и проверены, - добавили в пресс-службе города-курорта.

Примечательно, что пляжи популярного курорта Анапы в Роспотребнадзоре не отметили. В список не попали ни Туапсе, ни Новороссийск, ни курорты Азовского побережья.

В Крыму Роспотребнадзор как чистые и безопасные пляжи выделил «Лазурный берег» в Евпатории и «Майами» в Оленевке.

В Калининградской области отмечены два пляжа в Янтарном. В список вошли 25 пляжей Саратовской области. Выделены пляжи «Кама» в Нижнекамске, «Азак» и «Казачий Дон» в Ростовской области.

Роспотребнадзор посоветовал отдыхающим купаться только в специально отведенных местах.

- Следует купаться только в отведенных для этой цели местах, имеющий санитарно-эпидемиологическое заключение, употреблять бутилированную воду и не пить из неизвестных источников, не брать с собой скоропортящиеся продукты и протирать руки специальными влажными дезинфицирующими салфеткам, — посоветовали в ведомстве.

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