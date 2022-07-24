Филипп Киркоров застрял в вареничной на заправке из-за потопа в Сочи

Артист застрял в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 июля Филипп Киркоров давал свой юбилейный концерт в Сочи. Между прочим, 150-й на этой сцене за всю свою музыкальную карьеру. А 23 июля махнул в сочинский цирк. Там певец не выступал, а посмотрел шоу Гии Эрадзе.

И когда засобирался выезжать из города на своей белой иномарке, в Сочи начался ливень. Да такой сильный, что реки вышли из берегов и бурным потоком сносило машины на улицах. Чтобы не рисковать, водитель Филиппа Киркорова притормозил у ближайшей АЗС.

Мчал звезда отечественной эстрады в Геленджик, где должен дать концерт 24 июля.

А рядом с АЗС – вареничная! С дерматиновыми диванами и резными столами! Туда и заскочил певец вместе со своей свитой – чтобы переждать непогоду. Вместе с ним в вареничной застряли психолог Инна Тлиашинова, а также блогерша Алена Жигалова.

- Пошел четвертый час на заправке. Мы не можем выехать в Геленджик. И лежим вот. Народные артисты тут, - рассказывает на видео Алена Жигалова и показывает кадры из вареничной. Рядом с ней на диване – Филипп Киркоров. Он комментирует: «Народные- международные. Народный журналист страны Алена Блин Жигалова на заправке».

В вареничной же такому гостю были только рады. Филиппу Киркорову сварили вареников с картошкой и накрыли стол.

После концерта в Геленджике Филипп Киркоров поедет в Крым. На полуострове народный артист России выступит в Ялте и Феодосии.