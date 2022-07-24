Дожди будут лить через день: Когда Сочи отдохнет от непогоды

На курорте туристы загорают рядом с кучами веток

В Сочи разбушевалась стихия в ночь на 24 июля. Здесь за сутки выпало 76 мм осадков – сразу две месячных нормы. Пляжи города закрыли для купания. Их убирают от веток и нанесенного мусора.

На курорте после ливня реки вышли из берегов: повалило деревья, потоками воды машины превратились в металлолом – непогода сыграла с ними в тетрис. На утро на улицах насчитали более 50 пострадавших авто, многие лежали друг на друге раскуроченными кучами. Семь из них оказались под плитами после схода оползня. Грязевые массы также повредили газовую трубу.

- В Центральном районе от удара стихии пострадали 16 улиц. В эпицентре оказался микрорайон Донской. Вода зашла в подвалы многоквартирных домов, - сообщили в мэрии Сочи.

К сожалению, без жертв не обошлось. При потопе погибла одна женщина. Она оказалась зажата между авто, который унесло потоком, и ограждением.

Еще не повезло двум местным жителям – в момент потопа они находились в подвале на улице Гагарина. Мужчина и женщина оказались заблокированы в помещении, входную дверь придавило мощным потоком воды и открыть ее оказалось невозможно. Вода прибывала, пострадавшие вызвали на помощь спасателей. Чтобы выбраться, им пришлось нырять, сотрудники МЧС за руку по очереди вытягивали сочинцев из цоколя через вырезанную в двери дыру. Их госпитализировали с переохлаждением.

Напомним, после прошлого потопа в Сочи, который произошел месяц назад, до сих пор без вести пропавшими числятся четыре человека: мужчина и трое детей. Тогда потоками реки в море унесло две машины, в них находилось семь человек – две семьи из Ставропольского края. Одному мужчине удалось спастись, еще двоих женщин нашли погибшими, детей и другого туриста продолжают искать.

Прогноз

Прогноз погоды на ближайшие двое суток в Сочи остается неблагоприятным, но по оценке синоптиков пик дождей Сочи уже пережил. Тем не менее водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность, без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги. Игнорирование предупреждений заставило людей пережидать непогоду на перекрытых участках дорог, а это очень рискованно для жизни.

По данным синоптиков, кратковременные дожди ожидаются 24, 25 и 26 июля. При этом температура воздуха будет держаться на привычных летних отметках от 25 до 27 градусов тепла. В море могут образовываться смерчи.

На курорте на пляжах даже после непогоды много людей. Но синоптики говорят, что расслабляться не нужно, стоит внимательно следить за прогнозами.

- Позагорать на пляже можно будет во вторник, 26 июля. В среду снова Сочи накроет циклон. Дожди придут и в выходные, 30-31 июля. На курортах в июле очень переменчивая погода. Поэтому нужно следить за прогнозами каждый день, - сообщили в сочинском гидрометцентре.