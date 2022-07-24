Контрасты Сочи: после потопа на курорте переполнены пляжи

Пляжи Сочи 24 июля Фото: Олег УМАРОВ

Сочи – город контрастов. В ночь на 24 июля стихия разворотила на курорте дороги, машины превратила в металлолом. Но туристам все нипочем: только выглянуло солнышко, море утихло, и все бегом рванули на пляж.

- Апокалипсис апокалипсисом, но отпуск раз в год, - сказал один из отдыхающих у моря.

Пляжи Сочи 24 июля Фото: Олег УМАРОВ

Корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань» прошелся по побережью и снял забитые туристами пляжи. Уже днем 24 июля здесь яблоку упасть негде.

- Море не штормит, погода наладилась. На пляже «Маяк» в море купаются взрослые и дети. Все лежаки заняты, многие расстелили себе полотенца, - передает с места журналист.

Но по прогнозам, хорошая погода может закончиться в ближайшее время. Вечером снова на курорте пройдут дожди.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что кратковременные дожди ожидаются 24, 25 и 26 июля. При этом температура воздуха будет держаться на привычных летних отметках от 25 до 27 градусов тепла. В море могут образовываться смерчи. На курортах в июле очень переменчивая погода. Поэтому нужно следить за прогнозами каждый день.

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