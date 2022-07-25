Газовые баллоны могли рвануть. Спасатели помогали жителям подтопленных домов в Сочи

Подвал с газовыми баллонами затопило. Фото: ЮРПСО МЧС России

В ночь на 24 июля на Сочи обрушилась стихия. После ливней подтопило не только дороги, но и дома. Спасатели выезжали на десятки вызовов. Так, в частном секторе Лазаревского района потребовалась помощь местной жительнице. Женщина сообщила, что из-за залпового ливня затопило подвал дома. Там находили газовые баллоны, которые были подключены к оборудованию и могли сдетонировать в любой момент.

- Никаких повреждений шлангов или запаха не наблюдалось, но женщина попросила перекрыть газ, так как переживала, что уровень воды поднимется и есть риск срыва шлангов, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели также эвакуировали женщину с ребенком. Семья не могла самостоятельно выбраться из подтопленного частного дома, потому что электроэнергия была отключена, а первый этаж затопило.

- В связи с залповым ливнем и выпадением большого количества осадков 23 июля за несколько часов в городе оказались сильно подтоплены несколько улиц. В отряд постоянно поступали вызовы с просьбой помочь людям, заблокированным потоком воды в своих автомобилях, - отметили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели выезжали в район Виноградного переулка и улицы Донской. Продвигаясь через бурный поток воды, сотрудники МЧС осматривали затопленные машины и спасали людей из застрявших автомобилей. Несколько раз пострадавших снимали с дорожных ограждений.

На улице Гагарина полностью затопило цокольное помещение. В подвале несколько часов парень и девушка провели в темноте и холодной воде. Молодые люди не могли выбраться, так как входная дверь была придавлена мощным потоком воды. Спасателям удалось открыть дверь и эвакуировать пострадавших в безопасное место.

- Всего было проведено 8 работ, привлекалось 50 спасателей, 10 автомобилей, - заявили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перемерзли и получили удар током: Двое жителей Сочи оказались заблокированы в затопленном подвале, входную дверь придавило мощным потоком воды

Спасатели вытащили двух людей из полностью затопленного подвала в Сочи (подробнее)