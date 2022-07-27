Последствия ливня в Сочи 27 июля 2022: в Дагомысе реки вышли из берегов

Обстановка может ухудшиться в любой момент

В 6 утра на Лазаревский район Сочи обрушился залповый ливень. Из-за проливных дождей река Дагомыс вышла из берегов. Потопленными оказались не только дороги и улицы, залило дворы и подвалы.

- В результате ливня произошел подъем уровня воды в реке Восточный Дагомыс, река вышла из берегов. Подтоплено 11 придомовых территорий и 7 подвальных помещений по улицам Батумское шоссе, Российская, Гайдара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время дождя в Сочи нет. Уровень воды в реке нормализовался, река находится в русле. Вода с придомовых территорий сошла самотеком.

Последствием ливней стал оползень. В Лазаревском на перегоне Якорная Щель - Чемитоквадже грязевые массы сошли на железную дорогу.

- ЧП случилось в 03:16 на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Сочи. В связи со сходом селевых масс и попаданием на железнодорожное полотно опоры скально-обвальной сигнализации допущен сбой графика в движении поездов, - отметили в мэрии.

До 4 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования №808 «Ласточка» Имеретинский курорт - Ростов, №802 Адлер - Краснодар, №480 Сухум - Санкт-Петербург, №531 Киров - Адлер, №305 Москва - Сухум, №115 Томск - Адлер, №451 Ижевск - Адлер, №309 Воркута - Адлер, №471 Москва - Адлер, №269 Чита - Имеретинский курорт, №359 Калининград - Адлер, №459 Тамбов - Адлер, №643 Кисловодск - Адлер, №463 Челябинск – Адлер, №642 Ростов-Адлер, №638 Ростов - Адлер, №679 Владикавказ - Адлер, №465 Астрахань - Имеретинский курорт, №44 Москва - Имеретинский курорт, №114 Адлер - Санкт-Петербург, №488 Сухум - Самара, №234 Адлер - Москва, а также пригородные поезда № 6802 Имеретинский курорт - Туапсе, № 6804 Имеретинский курорт - Туапсе, № 6102 Имеретинский курорт - Сочи.

В 7:17 железнодорожники восстановили движение на данном участке. Принимаются все меры для минимизации задержки поездов.

О надвигающейся непогоде синоптики предупреждали заранее. В три утра в Лазаревском районе на реках сработали датчики, включились сирены.

Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток, эпицентр придется на Лазаревский район. Пляжи работают по погодным условиям.

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