13 поездов задержали в Сочи из-за оползня

Движение восстановлено. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи задержали 13 поездов из-за схода грунта. Оползень сошел в районе железнодорожной станции Лазурный Берег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сель повредил две металлические контактные опоры электросети. В результате работники СКЖД задержали 12 пассажирских и один товарный поезд.

- Произошла задержка движения 12 пассажирских поездов, одного товарного поезда. Пострадавших нет. На месте работают представители Северо-Кавказской железной дороги для восстановления контактных опор, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как стало известно «КП» - Кубань», движение поездов уже восстановлено. Работы длились около трех часов. Работники СКЖД все повреждения устранили.

- В 7:16 восстановлено движение поездов, - отметили в краевом МЧС.

Оползень образовался из-за продолжительных сильных ливней. На курорте только за сутки выпало 90% месячной нормы осадков. В итоге почва сильно переувлажнилась и склон подмыло. Сель сошел на рельсы железнодорожной дороги.

В Сочи уже несколько дней бушует стихия. Вода подтапливает подвалы и дома. А из-за бурных потоков машины превращаются в груду металла. В ночь на 27 июля река Восточный Дагомыс вновь вышла из берегов. Вода затопила подвалы в 7 многоэтажках, а также 4 административных зданий.

Ранее сообщалось, что пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов в Краснодарском крае. Пострадавших нет. Из 72 вагонов три опрокинулись набок, а два остались на колесах. Состав сошел с рельсов во время передвижения локомотива по станции.