Фото пресс-службы мэрии Сочи

Ночью во всех районах Сочи прошли дожди. В три часа ночи сработали датчики на реке Западный Дагомыс, она вышла из берегов. На курорте включили сирены.

- Подтопило 10 дворов. Сотрудники Службы спасения и другие аварийно-спасательные и коммунальные предприятия курорта откачивают воду, - сообщили в мэрии.

Около пяти часов утра на перегоне Якорная Щель - Чемитоквадже на пути сошел оползень. Было задержано 12 пассажирских поездов. Движение на данный момент восстановлено.

В Лазаревском районе в течение ночи наблюдались незначительные подтопления федеральной автомобильной дороги. В районе Головинки на проезжую часть упало дерево. Дорожники оперативно распилили его и убрали.

В Сочи ждут новый удар стихии. Он снова придется на Лазаревский район.

- Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток, эпицентр придется на Лазаревский район. Оперативный штаб продолжит работать в круглосуточном режиме, пока будет хоть небольшая угроза для наших жителей и туристов, - сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Синоптики прогнозируют сильные залповые дожди, усиление ветра до 22 м/с. Жителям и гостям Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы.