В Геленджике работник пляжа спас тонущего туриста

Артем Погикян увидел тонущего мужчину и побежал вытаскивать его из воды Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике второй раз за этот летний сезон спасли тонущего в море туриста. Тремя неделями ранее помогать женщине, ногу которой свела судорога, ринулся работник пляжа. На этот раз на помощь еще одному туристу подоспел также неравнодушный сотрудник.

Все произошло на пляже «Спортивном». Артем Погикян работает здесь обычным кассиром. Сейчас, в разгар курортного сезона, дни похожи друг на друга – обслуживание толп туристов, продажи, чеки, выдача отдыхающим шезлонгов. Ничего примечательного не происходило. До одного июльского дня, когда Артему Погикяну вдруг пришлось спасать человека.

Один из туристов отдыхал на пляже и решил искупнуться в море. Взрослый мужчина зашел в воду неподалеку от берега и наслаждался плаванием. Но в какой-то момент отдыхающие и сотрудники увидели в море лишь спину и голову человека.

Понимая, что он тонет, на помощь побежал Артем Погикян. Работник пляжа вытащил мужчину из воды на берег и быстро начал делать непрямой массаж сердца. Как оказалось, отдыхающий наглотался воды и потерял сознание.

Спустя минуту на помощь к Артему подбежал сын туриста. Совместно она оказали мужчине доврачебную помощь - вода вышла из дыхательных путей, а мужчина очнулся. Его передали скорой, которая увезла спасенного туриста для обследования в городскую больницу.

- На следующий день к пациенту наведался и сам Артем. Мужчина, который так и остался неизвестным, назвал жителя Геленджика своим ангелом-хранителем, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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