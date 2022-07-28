Трое выпущенных в горах Северной Осетии на свободу леопардов разбежались друг от друга на несколько километров

Леопарды обживаются в дикой природе. Фото: t.me/prirodovedenie_rus

Уже две недели три леопарда обживают склоны Северной Осетии. Сюда пятнистых воспитанников сочинского Центра восстановления переднеазиатского леопарда доставили на вертолете. Специально подальше от места, где они появились на свет и два года готовились к жизни в условиях дикой природы.

С момента выпуска специальные датчики на животных передавали ученым всю информацию о том, как идет адаптация.

- Переднеазиатские леопарды, которых выпустили в дикую природу Северной Осетии из Центра восстановления в Сочи, разошлись в разные стороны. Причем, они отдалились друг от друга на приличные расстояния, - в пресс-службе Минприроды России впервые с момента выпуска пятнистого трио рассказали новости из их новой жизни.

Сестры-двойняшки Хоста и Лаура взрослую жизнь решили продолжить порознь. Хоста осваивает место выпуска в радиусе трех километров, а вот Лаура переместилась на северо-восток Турмонского заказника аж на десятикилометровое расстояние. Лео же направился на юг, в сторону границы национального парка «Алания».

Перед тем как стать самостоятельными, леопарды прошли серьезную школу выживания на территории Центра в Сочи. Их тестировали на способность выживать в дикой природе и добывать себе пищу. Но самое главное, у всех особей была выработана правильная реакция на человека, с которым они должны избегать встреч. Все эти выпускные экзамены леопарды прошли успешно.

- Крупной добычи у леопардов пока не зарегистрировано, они часто отдыхают. Полученные данные соответствуют норме поведения после выпуска, - рассказали кураторы программы.

Для Северной Осетии данный выпуск – уже третий по счету. Первый состоялся в 2018 году. Тогда из Сочи в республику переехали Эльбрус и Волна. Цель программы – обеспечить кавказский регион 50 особями леопарда. Именно столько животных, по мнению ученых, достаточно для их дальнейшего существования и размножения в естественной среде обитания.

Все леопарды, рожденные в Центре восстановления популяции, в той или иной степени являются родственниками между собой, но, по мнению специалистов, это не помешает им создавать пары и получать здоровое потомство. Правда, пока еще никто из краснокнижных хищников не образовал союз и не обзавелся котятами в дикой среде.

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