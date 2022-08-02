Последствия ливня в Новороссийске 2 августа 2022: машины утонули после дождя

Улицы ушли под воду Фото: t.me/alekseioderov

Последствия ливня в Новороссийске 2 августа 2022. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. Предупреждения синоптиков не заставили долго ждать – местами жители края уже ощутили последствия ливней.

Вслед за Краснодаром, где накануне вечером пролил сильный дождь. Осадки сопровождались выпадением града, который некоторые назвали жемчужным. Крупинки порой достигали размера с крупные ягоды винограда. А владельцы автомобилей спешно спасали свои автомобили от «бомбежки», которая длилась, пожалуй, на протяжении 10 минут.

Избежать удара стихии не удалось и жителям города-героя. Утром 2 августа здесь пролил сильный дождь, из-за которого некоторые дороги ушли под воду. Последствия ливня в Новороссийске 2 августа 2022 появились в социальных сетях.

На снимках видно, как легковушкам приходится в прямом смысле плыть по дорогам. Из-за больших скоплений воды движение затруднено.

Спасатели работают в районе улицы Элеваторной Фото: t.me/alekseioderov

Преодолеть препятствие с трудностями дается и грузовикам. Фуры, как и легковые авто, плывут по улицам.

Устранять последствия ливня в Новороссийске 2 августа 2022 выехали спасатели. Как сообщил руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров, специалисты работают в районе улицы Элеваторной.

Спасатели помогают устранять последствия Фото: t.me/alekseioderov

- Были убраны подтопленные машины и перегорожена часть улицы. Убедительная просьба к жителям города: при сильном дожде лучше не выезжать, а подождать. Берегите себя и свою технику! – обратился к жителям Алексей Одеров.

Напомним, штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае до 2 августа.

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