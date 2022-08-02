Полчища саранчи прошлись по одному из районов Кубани

Массовое распространение насекомых сняли на видео очевидцы Фото: Анастасия БАРБАШ

Полчища саранчи прошлись по Славянскому району Кубани. Массовое распространение насекомых сняли на видео очевидцы. На кадрах – широкое поле вдоль трассы, окутанное многочисленными вредителями.

По словам эколога, саранча может мигрировать на тысячи километров, если установилась сухая и ветреная погода. В дождь она менее активна. В Краснодарский край насекомые добираются обычно из соседних Калмыкии, Ставропольского края и Астраханской области.

Последняя такая вспышка была зафиксирована в Приморско-Ахтарском районе этим летом. В июле она уничтожила 1,5 тысячи гектаров посевов. А теперь бежит дальше. Саранчу заметили в Славянском районе, отдельные особи - под Анапой.

- Саранча может накрыть всю степную часть края в большей или меньшей степени. Но обычно «языками». Где-то до Тихорецка дойдет, где-то до Славянска-на-Кубани. Не то что сплошняком, конечно. Но это бывает нечасто и редко - катастрофично, - рассказал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Оценить скорость и опасность распространения саранчи трудно. Но пока они не вызывают тревоги у экспертов.

- Огромных стад саранчи в крае нет, но локально она может объесть сотню-другую гектаров. Это зависит от численности групп и как быстро они совмещаются, - отметил эколог.