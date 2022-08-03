Крупный град побил огороды и навесы домов жителей Фото: t.me/otr_today

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. И в некоторых районах региона прогнозы синоптиков постепенно сбываются.

Накануне мощная стихия обрушилась на Ейск. Здесь шквалистый ветер перерос в настоящий ураган. Порывы явно достигали больше 20 метров в секунду и не щадили ничего на своем пути. Высокие деревья с пышными кронами вырвало с корнем, а люди не могли на улице сдвинуться с места.

3 августа удар обещанной синоптиками непогоды пришелся на Отрадненский район. Сбывшийся прогноз на себе ощутили жители станицы Передовой. Пользователи соцсетей тут же начали публиковать видео с места, где ветер разыгрался не на шутку.

На кадрах видно, как мощные порывы вместе с обильным дождем тревожат покой всего на своем пути.

А вместе с дождем в станице выпал обещанный град. Крупные льдинки, не щадя ничего, побили огороды и автомобили. После того как дождь закончился, жители увидели во дворах белоснежные горки крупинок – каждая, пожалуй, размером с голубиное яйцо.

- Ужас! Все побило! - восклицает жительница, перебирая град, собравшийся на участке.

На секунду может показаться, что в кубанской станице в разгар летнего сезона выпал снег. Настолько обильным оказался обещанный град.

Как оказалось, дожди разбушевались не только в станице Отрадненского района, но и в Армавире. Жители активно сообщают о том, что стихия не обошла стороной и их муниципалитет. На публикуемых кадрах видно, как над городом сгустились грозовые тучи, а ветер не щадит кроны и стволы деревьев.

К слову, непогода пока не отпустит регион, местами города и районы Кубани ощутят на себе удар обильных дождей с грозами. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продолжает действовать до 4 августа включительно. Жителей и туристов также предупреждают о возможном формировании смерчей в Черном море.

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