Убийцу поймали спустя 19 лет в Краснодарском крае

В 2004 году мужчина переехал в Россию и сменил имя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае задержали мужчину, убившего приятеля 19 лет назад. В это время разыскиваемый находился в Туапсе, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Трагедия произошла еще в 2003 году в Южной Осетии. Тогда в селе Орчосан Ленингорского района мужчина выстрелил из пистолета в голову своему знакомому. Тот скончался, а обвиняемый скрылся от следствия. Мужчину сразу объявили в розыск и заочно арестовали.

Спустя год он переехал в Россию и поселился в Норильске. Чтобы не вызывать подозрений, мужчина сменил имя и представлялся всем другим человеком.

- В 2021 году в Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел РФ и Республики Южная Осетия поступило обращение МВД республики о содействии в осуществлении межгосударственного розыска обвиняемого в убийстве, - рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Спустя 19 лет мужчину все же удалось задержать. После полученной информации о том, что он едет в Сочи, туда же в служебную командировку выехал начальник одного из отделов Центра. Позже мужчину остановили и доставили в отдел полиции.

- В результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперуполномоченными УУР ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и ОУР ОМВД РФ по Туапсинскому району, фигурант задержан и для разбирательства доставлен в дежурную часть полиции, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого на территорию Южной Осетии для привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление.

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