Олег Цой на время разбирательств находится под домашним арестом.

В Сочи суд по делу о смертельном ДТП с участием Ксении Собчак вновь откладывается. Напомним, ответить за аварию с погибшей предстоит 40-летнему Олегу Цою, который 9 октября 2021 года вез телеведущую в аэропорт. Тогда мужчина выскочил навстречу "Фольксвагену". В аварии погибла 35-летняя пассажирка иномарки, еще двое получили серьезные травмы.

Олег Цой, которому следователи предъявили обвинения, находится под домашним арестом. Выходит из дома он лишь для посещения судебных заседаний.

Первое предварительное слушание было назначено на 17 декабря. Но из-за «оснований для отложения дел» его неоднократно откладывали. Как сообщалось, один из родственников погибшей нанял адвоката, юристу требовалось время, чтобы ознакомиться с материалами.

А с 3 марта заседания откладывались по другим причинам.

- Несколько раз не явились в судебное заседание свидетели, во время одного из слушаний не было потерпевшего. Это стало основанием для переноса заседаний, - уточняют «КП» - Кубань» в суде.

3 августа не состоялось очередное заседание - восьмое по счету. Согласно данным Адлерского суда Сочи, где и рассматривается резонасное дело, его перенесли из-за неявки свидетелей на 17-е число.

Отметим, что Олег Цой с самого начала разбирательств не отрицал свою вину и заявил, что готов понести наказание за случившееся. Ксения Собчак, которая проходит по делу как свидетель, уже заявила, что не будет предъявлять никаких исков о компенсации вреда.

- Знаю, что там бедная семья, плачевная финансовая ситуация, — объяснила свою позицию Собчак. - Этот человек — просто таксист, денег нет, зато есть какой-то большой кредит. У него жена, дети, страдают-то они.

При этом она добавила, что водитель точно получит срок.

Пострадавшая Оксана Садовник настроена иначе - она будет требовать от водителя 3 миллиона рублей: два — долг семьи за спецборт, которым женщину транспортировали в Москву, и миллион моральной компенсации.

А вот Антон Тарасов, бывший муж погибшей Екатерины, пока не заявлял иск о компенсации.

- Ни сам обвиняемый, ни его представители, ни его родственники со мной лично ни разу не выходили на связь. Не было такого, чтобы кто-то со стороны подсудимого мне предлагал помощь, - сказал «КП» - Кубань» Антон Тарасов. - Но в любом случае в помощи моя семья не нуждается.

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