На коммунальщиков завели дело после падения дерева на мать с младенцем в Краснодаре

Бревно упало на мать с двухмесячным ребенком.

37-летняя женщина и её двухмесячная дочь попали в больницу после того, как на них у дома на Колхозной в Краснодаре упало дерево. Женщина в тот момент разговаривала по телефону и везла ребёнка в коляске. После удара у нее по лицу пошла кровь, а малышка была вся исцарапана ветками. К счастью, в это время на улице было достаточно много людей. Они помогли матери и вызвали скорую.

- По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания работниками ООО "ГУК-Краснодар" и ООО РЭП-23 услуг ненадлежащего качества. Они повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью женщины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что местная жительница с дочкой были доставлены в больницу. Там им оказали необходимую медицинскую помощь. Травмы младенца не вызвали у врачей особых опасений. Специалисты заключили, что у девочки лишь небольшие ушибы и царапины.

- Здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Данные обстоятельства стали возможны в результате невыполнения коммунальщиками мер по обрезке деревьев на данном участке, - сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю.

На данный момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на сбор доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре мать с двухмесячной дочкой попали в реанимацию после падения сучка сухой березы.