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Общество5 августа 2022 18:11

В Краснодаре уволили водителя маршрутки, ударившего пассажира

Водитель пришел в гнев из-за просьбы дать терминал для оплаты проезда картой и угрожал пассажиру обрезком трубы
Евгения ХАЛИКОВА
Водитель маршрутки отказался дать терминал для оплаты картой.

Водитель маршрутки отказался дать терминал для оплаты картой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре уволен водитель маршрутного такси № 4, который напал на пассажиров. Шофера возмутила просьба дать терминал для оплаты проезда картой. Мужчина настаивал на наличных или же на переводе денег ему на личный счет и говорил, что оплата картой невозможна из-за севшего аккумулятора на терминале.

- Мы были готовы оплатить на конечной остановке, когда водитель заменит батарею. Однако, водитель отказался нас везти и ударил несколько раз обрезком трубы по руке и телефону, - рассказали пострадавшие.

Уже через несколько часов после конфликта администраторы общественной группы «Транспортная инициатива» сообщили об увольнении водителя.

- Водитель маршрута № 4 Земляной С. Н. уволен за нарушение должностной инструкции, в части культуры обслуживания пассажиров, - говорится в приказе, который опубликовали общественники.

Краснодарский общественный транспорт был оснащен терминалами безналичной оплаты в начале 2021 года. Нововведение сразу же столкнулось с рядом проблем. Перевозчики прятали терминалы или же умышленно снимали с карт пассажиров суммы, в два раза превышавшие стоимость билета.

За год удобство оплаты проезда таким способом оценили все участники движения. Но, как оказалось, не все водители до сих пор смирились с тем, что деньги перестали падать им на личные счета.

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