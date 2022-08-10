Фото: Славян Загагулько

Фотограф из Ейска Славян Загагулько побывал в Каневском районе Кубани и запечатлел завораживающее звездное небо. Он снял Млечный Путь во всей его структурной красе. На фото видно, как туманная полоса света с мелкими вкраплениями будто пролегает через местную реку под названием Мигута.

Фото: Славян Загагулько

- Я просто поехал на отдых, рыбачил недалеко от одной из станиц. Ночное небо за городом летом просто восхитительно, - сказал Загагулько в разговоре с «Комсомольской правдой» - Кубань».

Фото: Славян Загагулько

Там, где были сделаны фото, нет жилых домов и фонарей, уровень засветки минимальный, поэтому звезды видны на небосводе очень яркими пятнами.

На днях один из снимков кубанского фотографа опубликовало популярное сообщество в соцсетях с аудиторией в 300 тысяч человек. Фото оценили более тысячи человек.

Фото: Славян Загагулько

Среди работ фотографа - местные пейзажи и макросъемка. В увеличенном формате на его странице можно рассмотреть пауков, богомолов, улиток, стрекоз, божьих коровок.

Фото: Славян Загагулько

На Кубани часто удается подловить удивительные природные явления. Например, в Новороссийске в день суперлуния фотограф поймал объективом камеры гигантский желтый диск в небе. Видео поражает масштабностью. На одном из снимков пользователи сети даже рассмотрели лицо – оно сформировалось на ярком свете луны из нескольких облачков, проплывающих мимо.

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