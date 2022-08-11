По данным Роспотребнадзора края, ротавирусом в этом году на курортах болеют меньше. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Лето на юге страны не заканчивается, а, кажется, только набирает обороты. По прогнозам, с 15 августа в Краснодарском крае и без того высокие темпаратурные отметки начнут зашкаливать. Из-за такой жары, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, море прогреется еще сильнее. Так что отдых в регионе продолжается. Но многие отпускники перед поездкой переживают и уже сейчас ищут информацию - как не заболеть ротавирусом на море.

Санитарные врачи на сегодняшний день выполнили 2863 лабораторных исследования морской воды Черноморского побережья. Проверяли и микробиологические, и паразитологические, и санитарно-химические, и вирусологические показатели.

- Не соответствует гигиеническим нормативам лишь одна проба, - добавляют в Роспотребнадзоре края.

По данным Роспотребнадзора Кубани, на данный момент на территории Кубани, в том числе на Черноморском побережье, стабильная эпидобстановка.

- Заболеваемость на уровне среднемноголетних показателей заболеваемости, - уточняют в ведомстве. - Случаев групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

Роспотребнадзор Краснодарского края назвал ситуацию по ротавирусу в регионе благополучной. С начала года инфекцией переболели 633 человека. Однако этот показатель даже меньше, чем в 2021-м.

Главной защитой от ротавируса специалисты называют соблюдение правил личной гигиены.

Как не заболеть ротавирусом на море

Кишечная инфекция может передаваться с грязными руками через контакт с больными людьми. Для заражения нужно, чтобы вирус попал в ротовую полость.

- Поэтому настоятельно рекомендуем не приобретать еду у пляжных торговцев, поскольку неизвестно, в каких условиях она были приготовлена, - рекомендуют в Роспотребнадзоре края. - Кроме того, следите за чистотой посуды и продуктов.

Санитарные врачи советуют не использовать для мытья фруктов и овощей умывальники в общественных туалетах. Лучше всего воспользоваться водой в номере гостиницы.

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Если уж так случилось, что во время отпуска вы все-таки подцепили заразу, то самое главное, советуют медики, не заниматься самолечением.

- Эффективным методом будет промывание желудка, а также употребление жидкости. Также нужно воздержаться от приема обезболивающих препаратов, - говорит врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерину Стасюк. - Что же касается распространенной в последнее время информации, что от обезвоживания и ротавируса спасает кола, то это миф. Никаких подтверждений этому не существует.

По словам врача, такой метод даже потенциально опасен, поскольку в напитке содержатся далеко не безвредная ортофосфорная кислота, а также большое количество сахара и кофеина.

- Если вы пьете колу в качестве профилактики, она только усугубит симптомы ротавируса, - добавляет Екатерина Стасюк. - Кофеин, в свою очередь, способен навредить ослабленному организму и обладает мочегонным действием, провоцируя обезвоживание.

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