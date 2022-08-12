На Кубани в кургане нашли погребение знатной женщины эпохи средневековья

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белореченском районе Кубани провели раскопки на курганах XIII-XV вв. нашей эры. В одном из них археологи обнаружили погребение знатной женщины эпохи средневековья, а рядом и другие уникальные артефакты.

- Погребение неоднократно подвергалось разграблению. Но в захоронениях сохранилась часть предметов эпохи – элементы одежды: бронзовые поясные наборы, нашивные бляшки и подвески, декоративные детали женского головного убора. Найденные фрагменты шелковой ткани свидетельствуют о высоком статусе и богатстве погребенной, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным археологов, представители элиты, которые оставили данные памятники, по своему составу были этнически неоднородными и, вероятно, имели адыго-генуэзско-ордынское происхождение. Местное население Северо-Западного Кавказа в ХIII–XV вв. испытывало сильное культурное, политическое и экономическое влияние со стороны Золотой Орды и Генуи.

– В Белореченском районе на месте раскопок планируется добыча полезных ископаемых. Обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Прежде чем проводить хозяйственное освоение территории, был выполнен комплекс мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Белореченском районе неподалеку этих курганов проводились и другие раскопки. Там палеонтологи нашли кости древних слонов и гигантских саламандр. Сейчас кладбище древних слонов и саламандр сейчас законсервировано до следующего палеонтологического сезона. Место находится под охраной государства. Незаконные раскопки здесь чреваты проблемами с законом.

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