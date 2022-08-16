Грозило 10 лет тюрьмы. Экс-главе района на Кубани, найденному мертвым у здания прокуратуры, светил приличный срок

Леонид Гутриц. Фото соцсети

Тело бывшего главы Гулькевичcкого района Кубани 65-летнего Леонида Гутрица нашли на пороге местной прокуратуры.

- Проводится проверка по данному факту. На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев. Предположительно, был совершен суицид, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В краевом следкоме подтвердили, что ведутся следственные мероприятия. Кроме этого, известно, что в кармане у погибшего нашли листочек с текстом. В нем фигурировала фамилия Чуйко. Как оказалось, с женщиной с такой фамилий Гутриц судился около семи лет.

- Гутриц – очень богатый человек, как и женщина под фамилией Чуйко, с которой он судился. Судов у него несколько - как уголовных, так и гражданских, - рассказывают знакомые экс-чиновника. Кстати, Леонид Гутриц работал в должности главы Гулькевичского района с 2003 по 2007 год.

Тело экс-чиновника нашли на входе в прокуратуру

В районе поговаривают, что Леонид Гутриц дал в долг предпринимательнице по фамилии Чуйко больше 30 млн рублей. Женщина должна была открыть ООО «Кубанская строительная компания», но вместо этого – задолжала еще больше. Тогда Гутриц стал разбираться через суд. Но четыре года назад сам стал обвиняемым в мошенничестве. Чуйко заявила обратное - что именно Гутриц пытался похитить деньги. Но спустя время дело закрыли за недостаточностью состава преступления.

К слову, Гутриц подавал в суд иск против журналиста Андрея Караулова и следователя Гулькевичской полиции Глущенко о защите деловой репутации. Они записали видео, на котором обсуждали источники дохода экс-чиновника. А бывший глава района счел его порочащим честь и достоинство. В интервью участвовала и гражданка Чуйко. В феврале этого года суд оштрафовал журналиста на 50 тысяч рублей, а следователя — на 20 тысяч рублей.

Последние тяжбы Леонида Гутрица были с «Кубанской строительной компанией». В ноябре 2021 года он подал иск о банкротстве организации, таким образом пытался вернуть 20 млн рублей. Но в итоге его самого обвинили в мошенничестве. По этой статье Гутрицу грозило до 10 лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.

Также экс-глава района проходил и еще по одному делу. В 2019 году в аквапарке, который и принадлежал Леониду Гутрицу, погиб ребенок. Мальчик утонул в бассейне. Сначала в смерти ребенка обвинили инструктора-спасателя, а позже дело завели и на Гутрицу. После трагедии с утонувшим мальчиком Гутриц закрыл аквапарк и полностью продал территорию. А родителям по суду компенсировал моральный вред - по 600 тысяч рублей каждому. Как руководитель комплекса он обвинялся за оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, по этому делу реального срока не грозило - лишь штраф.

Записку нашли в кармане одежды

В настоящее время в судах рассматривается несколько гражданских дел, в которых участвовал Гутриц. Юристы утверждают, что все имели положительную перспективу. Что послужило поводом для сведения счетов с жизнью, выяснят следователи. Сейчас они проводят проверку, выясняют все причины и обстоятельства случившегося, в том числе и рассмотрят версию доведения до самоубийства.

У экс-главы района осталась жена и двое взрослых дочерей.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2011 году Леонид Гутриц чуть не подорвался на своем автомобиле. Подозрительный черный пакет под бампером «Тойоты Лэнд Крузер» нашел водитель гулькевичского бизнесмена. Эксперты выяснили, что это было самодельное радиоуправляемое устройство, а его боевой заряд был выполнен кустарным способом с применением селитры и начинен поражающими металлическими элементами.