Адвокат назвала абсурдной версию самоубийства экс-главы на Кубани

Леонид Гутриц Фото: из соцсетей

Тело 65-летнего Леонида Гутрица нашли 16 августа у порога прокуратуры Гулькевичского района. По официальной версии (которая, впрочем, за пределы кулуаров не вышла), в прошлом глава района, а в настоящем состоятельный бизнесмен пришел к зданию ведомства в районе шести утра, чтобы покончить с собой в знак протеста.

- Проводится проверка по данному факту. Предположительно, был совершен суицид, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Рядом с его трупом позже следователи нашли предсмертную записку. Содержание ее засекретили. Но рукописный текст перед этим успел мелькнуть в публичном пространстве. Судя по этому тексту, Леонид Гутриц протестовал против некоего уголовного дела и его хода. Но как раз это вызвало удивление людей, которые последние несколько лет тесно общались с ним в многочисленных судах.

- С уголовным делом о мошенничестве, которое потом объединили в одно с делом о гибели ребенка в бассейне, я никак не связываю. Оно тянется уже почти два года, несколько раз возвращалось в прокуратуру и вообще уже, на мой взгляд защитника, бесперспективно. Поэтому для нас всех новость о его самоубийстве стала шоком, - говорит "КП"-Кубань" адвокат Наталья Протасова.

Тело экс-чиновника нашли на входе в прокуратуру

Накануне драматичного исхода Леонид Гутриц общался со своими защитниками. И более того, одержал значимую победу в суде.

- Правоохранители пытались реанимировать в отношении Гутрица очередное уголовное дело. Но суд отказал им в этом прямо как раз накануне его кончины. Это точно должно было его взбодрить, а не погрузить в депрессию, - продолжает адвокат.

Момент кризиса она могла бы отнести к событиям полуторагодовалой давности, когда у Гутрица начались проблемы с законом.

- Но этот момент был пройден и довольно успешно. Он все суды выигрывал. А те, что не выигрывал, не особо его тяготили с моральной точки зрения, - говорит Наталья Протасова.

По ее мнению, Гутриц не производил впечатление вспыльчивого и порывистого человека.

- Скандалов на заседаниях, истерических выпадов с его стороны не было, которые бы могли намекать на его суицидальный склад характера, - поясняет адвокат.

Подлинность предсмертной записки тоже вызывает у юриста большие сомнения.

- Все, что в ней говорится, не имело фатальных последствий для Гутрица. Только экспертиза может сказать, он ее писал или нет, - говорит Наталья.

Напомним, пост главы района Леонид Гутриц занимал с 2003 по 2007 год. У покончившего с собой мужчины осталась жена и две взрослые дочери.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Экс-главу района Кубани нашли мертвым возле здания прокуратуры после громкого суда

Есть версия, что он покончил с собой после гнета по уголовному делу о гибели ребенка (подробнее)

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2011 году Леонид Гутриц чуть не подорвался на своем автомобиле.

Подозрительный черный пакет под бампером «Тойоты Лэнд Крузер» нашел водитель гулькевичского бизнесмена. Эксперты выяснили, что это было самодельное радиоуправляемое устройство, а его боевой заряд был выполнен кустарным способом с применением селитры и начинен поражающими металлическими элементами.