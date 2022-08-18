Устроили рандеву в море и чуть не погибли. Инспектору заповедника вручат награду за спасение двух сапбордистов в Анапе

Виталий Куклин спас людей, которых уносило в открытое море.

Этот выход в море, едва не закончившийся трагедией, произошел 2 августа. Парочка туристов, прибывшая в Анапу на выходные, решила поплавать в акватории заповедника «Утриш». Молодые люди взяли в аренду сапборд и отправились плавать. Вот только пара не учла погоду. Тогда в Анапе дул сильный отжимной ветер - от берега к морю. В такие дни на пляжах курорта запрещают пользоваться надувными кругами и матрасами. Но этот запрет туристы проигнорировали.

В итоге через считаные минуты их стало уносить все дальше и дальше от берега. В какой-то момент молодые люди поняли, что в беде. Пытались самостоятельно побороть уносивший их ветер - они гребли, что есть мочи, чтобы вернуться на сушу. Но им ничего не удавалось.

История могла закончиться плачевно, если бы несчастную парочку не заметил бдительный инспектор местного заповедника Виталий Куклин. Молодые люди были на расстоянии примерно трех километров от берега. Присмотревшись в бинокль, инспектор понял – его опасения подтвердились, там действительно были люди.

Вот только времени звать спасателей уже не было - туристам нужна была помощь здесь и сейчас. В итоге Виталий сам бросился к тонущим.

- В этот день ветер был отжимной. Я увидел двоих людей на доске. Девушка лежала на нем и плакала, а мужчина безуспешно пытался грести к берегу. Спасательных жилетов на них не было. Только страховочный трос, пристегнутый к ноге мужчины, - рассказывает радио «Комсомольская правда» Виталий Куклин.

Неутихающий ветер и волны не позволили взять парочку на гидроцикл инспектора. Тогда мужчина решил эвакуировать ребят на буксире. Молодой человек схватился за конец веревки, а его подруга легла на доску. Таким образом они добрались до береговой линии заповедника.

Как позже выяснилось, попросить о помощи молодые люди просто не могли.

- Ребята не взяли с собой мобильные телефоны, поэтому не могли даже позвонить родным, чтобы сообщить о том, что им необходима помощь, - вспоминал Виталий Куклин.

Коллега инспектора Алла Письменная тепло отзывается о нем.

- Он у нас скромный, но героически старается всегда помогать людям. Спасенные туристы потом к нему пришли. Принесли 5 тысяч рублей. А он сказал: "вы что издеваетесь, я что вас за деньги спасал?" - вспоминает тот случай женщина.

Спустя три недели стало известно, что героический поступок инспектора заповедника «Утриш» Виталия Куклина заслуживает не только похвалы.

- Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поручил представить к госнаграде инспектора Виталия Куклина, - сказали в пресс-службе «Утриша».

Виталий Куклин работает в заповеднике больше года. В его обязанности входит патрулировать территорию: проверять, не случился ли в заповеднике пожар, нет ли нарушителей, которые проникли на особо охраняемую природную территорию.

- В обязанностях госинспектора не входит спасение людей, но мы видим, что в наших заповедниках работают неравнодушные люди - герои, которые не в первый раз приходят на помощь туристам и местным жителям, - прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов. - Хочу поблагодарить Виталия Куклина за его работу и действия. Готовим документы для представления инспектора к государственной награде.

Отметим, что Виталий Куклин стал номинантом премии радио «Комсомольская правда» - Краснодар» - «Настоящие люди». Героический поступок может совершить каждый, и все должны об этом знать! Наша премия - это вызов бездушию. Это про тех, кому небезразлично, что потом. Про настоящих людей.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк.

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