Андрей Алексеенко досрочно покинет пост главы Краснодара 19 августа

Андрей Алексеенко

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко досрочно сложит свои полномочия. Это произойдет уже 19 августа, говорится в повестке дня внеочередного заседания городской Думы Краснодара седьмого созыва.

- В городскую Думу города поступило заявление главы Краснодара о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Предлагается в соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования город Краснодар принять решение о досрочном прекращении полномочий мэра, - следует из пояснительной записки председателя гордумы Веры Галушко.

42-е внеочередного заседания гордумы города состоится 19 августа в 10 часов утра в музыкальном концертном зале на улице Красной.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Андрей Алексеенко станет главой кабмина Харьковской области. Об этом эксклюзивно сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

Политологи уже прогнозируют, кто станет новым мэром Краснодара. В тг-каналах появился даже список кандидатов на этот ответственный пост. Наиболее вероятными кандидатурами в провластных кабинетах видят вице-губернатора Евгения Наумова, первого зама Алексеенко Максима Слюсарева и действующего мэра Сочи Алексея Копайгородского.

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