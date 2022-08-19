Депутаты единогласно приняли отставку мэра Краснодара Андрея Алексеенко

Андрей Алексеенко

Заседание гордумы Краснодара 19 августа прошло в прямом эфире. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра Андрея Алексеенко.

- Решение принято единогласно. Это не потому, что мы хотим, Андрей Анатольевич, вас освободить – есть заявление, мы принимаем решение, - сказала председатель Совета депутатов Вера Галушко.

После голосования о досрочной отставке мэра Краснодара первый заместитель губернатора Игорь Галась поблагодарил Андрея Алексеенко за работу.

- Краснодар сегодня один из экономически устойчивых и развивающихся городов страны. Опыт, знания, профессионализм, которые присущи Андрею Анатольевичу, в полной мере проявятся на новом поприще на благо нашей страны. Здоровья, стабильности, чтобы вас окружали верные соратники, - сказал Галась.

С ответным словом выступил и сам Алексеенко.

- Девять месяцев назад мне было оказано доверие возглавить Краснодар. Естественно, не бывает без проблем. Благодаря поддержке губернатора, депутатского корпуса, ЗСК, у нас что-то получается. Поддержать динамику, нарастить объемы – получилось. Порядка 50 соцобъектов в этом году в строительстве. Работа начата, главное - не снижать темпов. В течение пяти лет кубанская столица устранит дефицит соцобъектов, если скорость не снижать, - сказал Алексеенко.

Также Андрей Алексеенко сказал, что люди Харьковской области, куда он отправится, нуждаются в помощи. И он надеется, что жители Краснодара и края будут помогать, это касается и профессиональных кадров.

- Я не прощаюсь ни с Краснодаром, ни с краем. Это моя Родина. Благодарю всех за совместную работу и желаю успехов, - заключил Алексеенко.

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