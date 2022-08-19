Уходящий мэр сказал, что Краснодар обречен на успех

Мэр ушел с поста

Андрей Алексеенко решением депутатов гордумы Краснодара официально покинул пост мэра. 19 августа парламент единогласно принял его отставку. Андрею Алексеенко предстоит возглавить кабинет министров в Харьковской области. Но пока официально об этом назначении объявлено не было.

В должности градоначальника Алексеенко проработал меньше года. Не секрет, что он был назначен в качестве кризисного менеджера. В Краснодаре накопилось колоссальное количество инфраструктурных проблем, и новый мэр должен был качественно изменить ситуацию.

За всеми его действиями в этом направлении следили общественники. Все затаили дыхание, когда Алексеенко активно взялся призывать крупный бизнес к решению городских проблем, вроде того, что делает Сергей Галицкий. Когда объявил о строительстве новых трамвайных веток в труднодоступных районах и о благоустройстве "сиротских" Карасунов.

К сожалению, ничего из этого реализовать пока не удалось. Краснодар ждет нового мэра.

- Это динамично растущий город, и динамика роста не бывает без проблем. Основные проблемы вы знаете — это и нехватка социальных объектов и транспортные проблемы. Благодаря поддержке губернатора, вашей поддержке у нас многое получилось — может быть, не решить глобальные задачи, но поддержать динамику, нарастить объемы — да. Краснодар обречен на успех, - сказал Андрей Алексеенко в своей прощальной речи перед депутатами.

Он заявил, что не прощается ни с Краснодаром, ни с краем. Но есть люди, которые сейчас еще больше нуждаются в восстановлении нормальной жизни.