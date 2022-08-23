Эколог рассказал, почему в Краснодарском крае часто возникают пыльные бури

Пыльные бури на Кубани прекратились в 1970-е. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пыльная буря доставила хлопоты Усть-Лабинскому району. Там за последние 30 дней не было хорошего дождя. Длительная засуха и привела к тому, что сильный ветер поднял большое количество песка и пыли с обнаженных сухих почв в атмосферу. В итоге жители буквально дышат грязью.

Как объясняет эколог, раньше в регионе высаживали лесополосы. Это помогало предотвратить пыльные бури. Активно высаживать их в крае начали в 50-60-х годах прошлого столетия. Когда деревья подросли, а участки лесополос достигли своей оптимальной величины, пыльные бури на Кубани прекратились. В последний раз в регионе она была зафиксирована в 1970-х. Регион был под защитой 50 лет.

- Последние 20 лет наблюдается печальная тенденция. Уничтожаются и придорожные, и полевые, и водозащитные лесополосы, - говорит kp.ru член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. – Например, при расширении дорог лесополосы убираются, на их месте делают новую насыпь. Но новые деревья после окончания работ не высаживаются. В результате чего дороги в крае стали практически полностью оголенными. Это водители, которые ездят по трассе в сторону Ростова, Кропоткина, Армавира, могут видеть, что вдоль проезжей части насаждений не осталось.

Уничтожаются активно, по словам Вениамина Голубитченко, и полевые лесополосы. Часть деревьев вырубают, часть погибает от старости. В итоге поля не защищены от ветровой эрозии (выдувание и перенос мельчайших почвенных частиц ветром. – Авт.).

Стоит сказать, что, по словам эколога, уже летом начали появляться предвестники пыльных бурь. Это те самые ржавые дожди, после которых автолюбителям приходилось отмывать свои ласточки.

- Если в срочном порядке не восстановить лесополосы, а придорожных сейчас нет вовсе, то на Кубани пыльные бури могут стать обычным явлением, - добавляет Вениамин Голубитченко. - А это ничего хорошего не сулит.

В частности, в крае может снова начаться процесс оврагообразования. Это опасный враг почвы, поскольку он повреждает и уничтожает плодородный гумусовый слой земли.

- Поэтому лесополосы необходимы, чтобы улучшить, в том числе водный режим почвы, - уточняет эколог.

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Маски не спасут

Во время сильного ветра и уж тем более пыльной бури на улицу лучше не выходить. В это время лучше воздержаться и от прогулок с ребенком.

- На самом деле одноразовые медицинские маски при пыльной буре не помогут. Они слишком тонкие. Даже если они будут влажными. Лучше всего защищают респираторы строительные, в которых установлены специальные плотные фильтры, - говорит Вениамин Голубитченко. - Не стоит забывать, что защищать нужно и глаза. Чтобы песок не попал на слизистую, надевайте очки для горнолыжников, они лучше всего прилегают к лицу.

НА ЗАМЕТКУ

Советы медика

- Микроскопические частицы пыли попадают на кожу, на слизистую глаз, дыхательные пути. Это может спровоцировать аллергическую реакцию. Так как аллергены находятся в максимальной концентрации. Чтобы защитить себя, лучше не открывать окна, а если такой возможности нет, то лучше перейти на более частую влажную уборку дома - минимум 1-2 раза в неделю нужно мыть пол, протирать влажной тряпкой все поверхности, на которых может скапливаться пыль, - советует врач центра медицинской профилактики Краснодарского края Александр Горячев. - После возвращения домой нужно хорошо умыться и промыть рот и нос водой.

А еще врач рекомендует на время пыльных бурь убрать ковры из комнат, чаще стирать одежду, в которой выходите на улицу. На вещах частицы пыли оседают быстрее.

- Также стоит почистить фильтры кондиционеров, чтобы воздух в квартире был чище, - добавляет Александр Горячев.

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