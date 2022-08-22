Пыльная буря настигла несколько районов Краснодарского края

Пыльная буря накрыла Кубань. Фото: t.me/KKkorotko

Хоть и ставили кубанские синоптики приход пыльной бури только на 23 августа, но природа опередили прогнозы. Уже вечером 22 августа жители Тихорецкого, Новопокровского Кущевского и Ейского районов начали публиковать в соцсетях фотографии в духе постапокалиптических фильмов - плотная желтая пелена, сквозь которую почти ничего не видно.

- Дышать невозможно. Словно в старом чулане находишься - пахнет пылью и на зубах песок скрипит, - делятся впечатлениями жители северо-восточной части края.

По словам синоптиков, сейчас Кубань страдает от атмосферной засухи. Очень опасного явления, которое чревато природными катаклизмами.

- 23 августа на Кубани будет малооблачно и без осадков. Местами будет наблюдаться пыльная буря, которую усугубит порывистый ветер. Температура воздуха днем 30 - 35 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Видимость сквозь пелену из песка и пыли плохая. Фото: t.me/KKkorotko

Пыльная буря – это атмосферное явление, во время которого ветер переносит мельчайшие частицы песка и пыли. После разгула стихии все оказывается покрытым тонким слоем ржавой грязи. Причиной возникновения таких бурь становится длительная засуха. Например, как в Усть-Лабинском районе, где за последние 30 дней не было хорошего дождя. В жарких и засушливых регионах специально для предотвращения пыльных бурь раньше высаживали лесополосы.

- На Кубани же мы наблюдаем планомерное уничтожение лесополос, которые были высажены именно для борьбы с суховеями и пыльными бурями. Можно сказать, что сейчас уцелела меньшая половина из того, что было, и поэтому ветер беспрепятственно разносит почву, - считает член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

На самое опасное, что стихия атакует плодоносные поля Кубани. Ведь пыльные бури сдувают ценный слой почвы и покрывают посевы, которые не могут потом расти.

- Пыльные бури уничтожают также и деревья. Весной ранние и хрупкие ростки сдувает, - рассказывает эколог.

Вместе с пыльными бурями на регион могут обрушиться и песчаные дожди. Такие осадки вперемешку с пылью и песком приносят не обычную прохладу, а только грязь и духоту.