Федоровский гидроузел: что будет с одним из старейших сооружений на Кубани

Федоровский гидроузел. Фото: kmvh.ru

Важнейшее гидротехническое сооружение в Краснодарском крае было построено еще в 1967 году для нужд аграриев. Федоровский гидроузел на реке Кубань в Абинском районе много лет снабжал водой поля фермеров, особенно в ней нуждались рисоводы. За долгий срок службы на объекте проводили работы, но капитального ремонта плотина дождалась только в 2021 году. На строении нашли разрушения несущих конструкций, было принято решение закрыть его на 1,5 года. Любое промедление привело бы к трагедии, из-за прорыва река бурным потоком хлынула бы в ближайшие населенные пункты, затопив их. На модернизацию дамбы было выделено 429 миллионов рублей.

Неудобство для жителей

Несколько десятков лет местные жители использовали Федоровский гидроузел для передвижения на автотранспорте. Это значительно сокращало путь. Из хутора Екатериновский Абинского района в Красноармейский район дорога занимала всего 5-7 минут. Теперь люди вынуждены делать огромный крюк, время на поездку увеличилось до 1 часа.

- Проехав по этой переправе, мы могли сократить путь в Краснодар. Закрытие гидроузла станет для всех огромной проблемой, - жаловались станичники.

Но другого выхода просто нет. Местные власти предложили жителям искать альтернативные пути объезда. При этом от идеи установить понтонный мост отказались.

- В проекте возведение временного моста не предусмотрено. Река очень быстротечная, во время паводка мост просто снесет. К тому же река Кубань судоходная, как через мост будут проходить катера и баржи, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» глава Федоровского сельского поселения Абинского района Илья Биушкин. - Не стоит забывать и о том, что уровень реки то поднимается, то опускается, а значит, мост тоже будет менять свое положение.

Проезд по дамбе хотели возобновить к концу 2022 года, но очевидно, что этого не произойдет.

Обрушение Федоровского гидроузла

22 апреля 2022 года дамбу, на которой велись строительные работы, смыло. Вода разрушила участок автомобильной дороги и шлюзовые сооружения. На место ЧП выезжали министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, было решено возвести временную плотину. В то же время в прокуратуре организовали проверку.

- Три из четырех новых пролетов обвалились, пострадал также один старый пролет, - уточнили в надзорном ведомстве.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал, ближайшие станицы не были затоплены. Но разрушение сильно ударило по рисоводческим предприятиям Красноармейского, Абинского и Калининского районов. Они не смогли в полном объеме получать воду для заполнения чеков.

- Активно строящаяся сейчас дамба позволит минимизировать потери. Рисоводы очень ждут окончания работ, – говорил глава региона Вениамин Кондратьев. - Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку.

11 мая было завершено строительство временного сооружения.

Что будет с одним из старейших сооружений на Кубани

Проектирование дамбы на Федоровском гидроузле займутся в 2023 году. Это будет абсолютно новое сооружение. Сейчас рассматривается несколько вариантов строительства. Но когда оно начнется, пока не сообщается.

- Четкой информации и сроков нет. На наш запрос в министерство пока официального ответа не поступало. О том, что будет построена плотина в ближайшее время, — это я подтверждаю, - рассказал исполнительный директор ассоциации «Национальный южный рисовый союз» Михаил Радченко.

По словам Радченко, площадь посевов риса в Краснодарском крае после прорыва Федоровской дамбы может восстановиться только через три-четыре года. В следующем сезоне рис посеют лишь на 110-115 тысячах гектаров. Это на 5-10% меньше, чем в 2021 году, пишет РБК Краснодар.