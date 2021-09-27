В администрации рассказали, почему нельзя построить понтонный мост на время реконструкции Федоровского гидроузла

Федоровский гидроузел закрывают на 1,5 года из-за аварийного состояния.

Со дня на день начнется реконструкция Федоровского гидроузла, что находится на границе Абинского и Красноармейского районов. Масштабные работы будут идти 1,5 года. Отложить их нельзя. По словам заместителя директора «Управления «Кубаньмелиоводхоза» Сергея Якубы, срок эксплуатации сооружения уже вышел, а это значит, что тянуть дальше и откладывать - опасно.

С 2018 года гидроузел из-за динамических подвижек несущих конструкций находится в предаварийном состоянии.

- Конечно, по большей части причина этому - грузовики с перегрузом. Они регулярно передвигались по техническому проезду, хотя не имели права. Действовало ограничение на машины весом выше 3,5 тонны, но оно не соблюдалось. Водители игнорировали указатели, а установленные рамки были снесены буквально за 40 минут, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» глава Федоровского сельского поселения Абинского района Илья Биушкин. - В случае если дальше по технической эстакаде будут ездить многотонные фуры, может обвалиться мостовое сооружение. А я напомню, это гидротехническое сооружение (одно из самых больших в Европе) предотвращает затопление огромного количества населенных пунктов. Все низовье Кубани держится на этом гидроузле.

Именно поэтому работы откладывать нельзя, а из-за сложности реконструкции на время ее проведения проезд будет полностью перекрыт, причем как для машин, так и для пешеходов. Когда здесь зашумит техника, русло реки Кубань будут частично осушать. Кроме того, будет вскрываться само мостовое сооружение.

- Пропускать людей там во время работ - это преступление. Тем более когда есть альтернативные дороги, причем ранее отремонтированные, - добавляет Илья Биушкин. - Сейчас решаем вопрос, чтобы добираться удобно было и тем, у кого нет машины. Автобусное сообщение будет организовано либо через Северскую, либо через аул Панахес.

Пути объезда для водителей.

Жители нескольких населенных пунктов, что пользовались проездом через гидроузел в соседний район, понимают, что реконструкция необходима, но все же не понимают, почему нельзя построить временный мост, например, понтонный.

- Это невозможно сразу по нескольким причинам. Во-первых, в проекте реконструкции не были предусмотрены какие-то понтонные переправы. Во-вторых, Кубань - река судоходная, то есть задаемся сразу вопросом, как будут ходить баржи, катера, если будет мост. В-третьих, река очень быстротечная, поэтому во время паводкового сезона понтонную переправу просто смоет, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» глава Федоровского сельского поселения Абинского района Илья Биушкин. - Не стоит забывать и о том, что уровень реки то поднимается, то опускается, а значит, мост тоже будет менять свое положение.

По словам Ильи Биушкина, не стоит забывать и о судоходных шлюзах.

- Ни с одной, ни с другой стороны прямой доступности от автомобильных дорог поставить мост нельзя. А это значит, что надо вырубать деревья через охраняемые водоохранные зоны, проектировать и строить дороги, которые будут подходить к мосту. Если все эти мероприятия выполнять, то как минимум к открытию плотины все будет окончено, - рассказывает о сложности установки временной переправы глава поселения. - Да, я прекрасно понимаю, что закрытие проезда многим неудобно. Я отношусь к этому числу людей. Да, придется добираться в объезд. Но я прошу жителей отнестись с пониманием, это необходимо. Тем более удалось время реконструкции сократить почти в два раза - с трех лет до одного года 3 месяцев.

НА ЗАМЕТКУ

С 27 сентября движение по гидросооружению будет производиться только утром и вечером. А с 29 сентября плотину закроют полностью. Проезд возобновят лишь к концу 2022 года.

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