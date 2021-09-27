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Общество27 сентября 2021 11:51

В администрации рассказали, почему нельзя построить понтонный мост на время реконструкции Федоровского гидроузла

Проход и проезд по технической эстакаде полностью перекроют на 1,5 года
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Федоровский гидроузел закрывают на 1,5 года из-за аварийного состояния.

Федоровский гидроузел закрывают на 1,5 года из-за аварийного состояния.

Со дня на день начнется реконструкция Федоровского гидроузла, что находится на границе Абинского и Красноармейского районов. Масштабные работы будут идти 1,5 года. Отложить их нельзя. По словам заместителя директора «Управления «Кубаньмелиоводхоза» Сергея Якубы, срок эксплуатации сооружения уже вышел, а это значит, что тянуть дальше и откладывать - опасно.

С 2018 года гидроузел из-за динамических подвижек несущих конструкций находится в предаварийном состоянии.

- Конечно, по большей части причина этому - грузовики с перегрузом. Они регулярно передвигались по техническому проезду, хотя не имели права. Действовало ограничение на машины весом выше 3,5 тонны, но оно не соблюдалось. Водители игнорировали указатели, а установленные рамки были снесены буквально за 40 минут, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» глава Федоровского сельского поселения Абинского района Илья Биушкин. - В случае если дальше по технической эстакаде будут ездить многотонные фуры, может обвалиться мостовое сооружение. А я напомню, это гидротехническое сооружение (одно из самых больших в Европе) предотвращает затопление огромного количества населенных пунктов. Все низовье Кубани держится на этом гидроузле.

Именно поэтому работы откладывать нельзя, а из-за сложности реконструкции на время ее проведения проезд будет полностью перекрыт, причем как для машин, так и для пешеходов. Когда здесь зашумит техника, русло реки Кубань будут частично осушать. Кроме того, будет вскрываться само мостовое сооружение.

- Пропускать людей там во время работ - это преступление. Тем более когда есть альтернативные дороги, причем ранее отремонтированные, - добавляет Илья Биушкин. - Сейчас решаем вопрос, чтобы добираться удобно было и тем, у кого нет машины. Автобусное сообщение будет организовано либо через Северскую, либо через аул Панахес.

Пути объезда для водителей.

Пути объезда для водителей.

Жители нескольких населенных пунктов, что пользовались проездом через гидроузел в соседний район, понимают, что реконструкция необходима, но все же не понимают, почему нельзя построить временный мост, например, понтонный.

- Это невозможно сразу по нескольким причинам. Во-первых, в проекте реконструкции не были предусмотрены какие-то понтонные переправы. Во-вторых, Кубань - река судоходная, то есть задаемся сразу вопросом, как будут ходить баржи, катера, если будет мост. В-третьих, река очень быстротечная, поэтому во время паводкового сезона понтонную переправу просто смоет, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» глава Федоровского сельского поселения Абинского района Илья Биушкин. - Не стоит забывать и о том, что уровень реки то поднимается, то опускается, а значит, мост тоже будет менять свое положение.

По словам Ильи Биушкина, не стоит забывать и о судоходных шлюзах.

- Ни с одной, ни с другой стороны прямой доступности от автомобильных дорог поставить мост нельзя. А это значит, что надо вырубать деревья через охраняемые водоохранные зоны, проектировать и строить дороги, которые будут подходить к мосту. Если все эти мероприятия выполнять, то как минимум к открытию плотины все будет окончено, - рассказывает о сложности установки временной переправы глава поселения. - Да, я прекрасно понимаю, что закрытие проезда многим неудобно. Я отношусь к этому числу людей. Да, придется добираться в объезд. Но я прошу жителей отнестись с пониманием, это необходимо. Тем более удалось время реконструкции сократить почти в два раза - с трех лет до одного года 3 месяцев.

НА ЗАМЕТКУ

С 27 сентября движение по гидросооружению будет производиться только утром и вечером. А с 29 сентября плотину закроют полностью. Проезд возобновят лишь к концу 2022 года.

Федоровский гидроузел закрывают до конца 2022 года

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