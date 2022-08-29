Открытие парка в Супсехе, «Киношок» и фестиваль вина: что ждет туристов в Анапе в сентябре

В бархатный сезон кубанские курорты посетит рекордное количество туристов Фото: Максим ПЕСКОВ

Приближается к концу лето 2022 года. Но на Черноморском побережье Кубани не спешат прощаться с курортным сезоном, ведь впереди – бархатный. В Анапе, например, подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу для предстоящего сентября.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 13 сентября Супсехе откроют новый парк. Мероприятие приурочат к праздничной дате – в этот день Краснодарскому краю исполнится 85 лет. А кроме открытия общественной территории, в Анапе запланированы концерты и творческие акции. Гостей мероприятий обещают удивить огромной картой региона, которую изготовят рукодельницы.

Неделей позже, 21 сентября, Анапа отметит 79-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. К Вечному огню традиционно возложат венки и цветы.

В этот же день на курорт прибудут юные спортсмены из 12 регионов страны и городов Золотого кольца Боспорского царства. Для ребят проведут масштабные соревнования «Горгиппийские игры».

А с 23 сентября в течение недели курорт ждут насыщенные культурные мероприятия.

До 30 сентября в Анапе в 31-й раз пройдет ежегодный фестиваль «Киношок». Участников ждут конкурсные и внеконкурсные показы, встречи с актерами театра и кино, концерты и творческие вечера.

А для ценителей вина в разгар бархатного сезона состоится фестиваль молодого вина. Для жителей и гостей города подготовят тематические концерты и культурные программы в центре города-курорта.

Как отметил мэр Анапы Василий Швец, в городе обеспечат безопасное проведение масштабных мероприятий.

– В сентябре центральная часть Анапы станет большой площадкой для конгрессно-событийных мероприятий. Все подготовительные вопросы надо отработать заранее, в приоритете – всесторонние меры безопасности, - сказал глава города.

К слову, количество туристов на Черноморском побережье в бархатный сезон не сократится, а, наоборот, побьет рекорды. В этот период на курортах будут наиболее благоприятные условия для отдыха. Синоптики предупредили жителей и гостей Кубани о жарком начале осени - столбики термометров сохранятся на уровне +30-35 градусов. Не обещают и остывания моря – температура будет достигать 27 градусов.

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