Море остывает, но пляжи по-прежнему забиты. Какая обстановка на пляжах Краснодарского края в преддверии бархатного сезона

На большинстве пляжей Анапы по-прежнему много отдыхающих. Фото: Андрей МАКОВОЗОВ.

Режим закрытого неба на юге страны продлили в очередной раз - ограничение действует до 10 сентября. А это значит, что по-прежнему туристы добраться по воздуху могут лишь до Сочи, полеты на соседние курорты пока недоступны. Но это мало кого останавливает. Уже через неделю ожидается новый приток туристов, которые прибудут на «бархатный отдых». Правда, пока обстановка на пляжах серьезно не изменилась.

Как и прежде, большая часть побережья Анапы забиты. Местный блогер Андрей Маковозов снял, как выглядит пляж «Малая бухта». Людей все еще много, хотя их количество и уменьшилось.

Люди загорают даже на пирсе. Фото: Андрей МАКОВОЗОВ.

Занять хорошее местечко у воды стало проще, но все же для этого нужно встать пораньше. Уже после 9-10 утра лечь будет сложнее. Некоторые отпускники даже идут на пирс, чтобы не мешаться тем, кто загорает на самом пляже.

Люди загорают даже на пирсе. Фото: Андрей МАКОВОЗОВ.

Стоит сказать, что людей много и в самом море. Взрослые с детьми наслаждаются погожими деньками. Вода из-за северного ветра немного остыла - сейчас отметки колеблются от 24 до 25 градусов. Но, по словам туристов, купаться все еще приятно.

А вот другой блогер Юрий Озаровский обнаружил абсолютно пустой пляж в Витязево. Там, где в разгар летнего сезона было не протолкнуться, сейчас не души. Утром у моря полно свободных мест, где можно разместиться с полотенцем.

Ранее сообщалось, что за курортный сезон Анапу посетило свыше 3 млн туристов.

- На период бархатного сезона прогнозируется загрузка до 80%, - уточняют в администрации города-курорта. - Всего с начала года Анапу посетило более 3,2 млн туристов.

Отметим, что серьезного оттока пока не наблюдается и в курортном селе Дивноморское. Многим туристам нравится центральный пляж с его широкой береговой линией, некрупной галькой и плавным входом в воду.

Продолжают отдых туристы и в Сочи. Начало учебного года особо не изменило обстановку на местных пляжах. Отпускников, как и неделю назад, много. Местами зайти в море проблематично - отдыхающие преграждают друг другу путь к воде.

В Сочи курортников становится все больше. Фото: Олег УМАРОВ

Стоит сказать, что более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала мая.

- Мы приняли большое количество гостей, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Ожидаем сохранение высокого турпотока на бархатный сезон.

Курорт готовится к наплыву новых отдыхающих. Фото: Олег УМАРОВ

ВАЖНО!

Как погодка?

Синоптики говорят, преград для отличного отпуска в сентябре нет. По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, температура воды в Черном море на данный момент составляет +25°-28°. Это характерно для экваториальных вод.

И ожидающаяся непогода сильно на отметках не отразится. Море за пару дней точно не остынет, хотя температура воздуха снизится до +22-24 градусов.

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