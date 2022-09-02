Полицейские спасли жизнь задыхающемуся 6-летнему мальчику в Ейске

Старший лейтенант полиции Станислав Глущенко и лейтенант полиции Андрей Слесаренко Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Поездка на море одной из семей теперь запомнится на всю жизнь. Муж, жена и их 6-летний ребенок собрали вещи, сели в автомобиль и отправились отдыхать на побережье кубанского курорта. Но счастливый путь в Ейск едва не омрачила трагедия – во время поездки мальчику резко стало плохо. Ребенок начал задыхаться, ему требовалась экстренная помощь врачей. Боясь не довезти сына вовремя в больницу, родители бросились на помощь к сотрудникам ДПС.

- Девушка обратилась к сотрудникам ДПС по Ейскому району, находящимся на маршруте патрулирования в поселке Зеленая роща. Состояние мальчика ухудшалось, родители опасались не успеть добраться до лечебного учреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Тогда старший лейтенант полиции Станислав Глущенко и лейтенант полиции Андрей Слесаренко, долго не раздумывая, включили проблесковые маячки со специальными сигналами на патрульном автомобиле. Сотрудники ДПС сопроводили машину с задыхающимся ребенком в приемный покой - мальчика вовремя передали врачам, которые оперативно оказали ему помощь.

Как позже рассказал врач детского инфекционного отделения ЦРБ города Ейска Александр Медведев, состояние мальчика действительно было тяжелым.

- По прибытии ребенка в приемный покой его осмотрели. Мы оказали ему помощь, мальчику стало лучше. Благодаря сотрудникам ДПС ребенка своевременно доставили в учреждение, - рассказала Александр Медведев.

Мама мальчика поблагодарила полицейских за неравнодушие.

- Ребята откликнулись просто молниеносно, сопроводили нас, показали, где приемное отделение. Спасибо им большое за чуткость, отзывчивость и за свою работу, - сказала Дарья Руденко.

Сейчас с мальчиком все хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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