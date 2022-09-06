Туристку шокировали цены и сервис в Сочи

Семья из Нижнего Новгорода неделю отдыхали в Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи с каждым годом становится все больше туристов. Только с начала мая курорт принял более 3,7 миллиона людей с разных уголков России. А в этом году, по прогнозам метеорологов, бархатный сезон продлится до конца первой декады октября. А значит, пляжи побережья вновь заполнят отдыхающие. Пока одни туристы пакуют чемоданы, другие - делятся эмоциями после отпуска.

Семья из Нижнего Новгорода недавно вернулась в свой родной город после каникул в Сочи. Гости курорта принимали солнечные ванны и ловили теплые лучики на пляжах на протяжении недели. И, по словам курортников, их шокировали цены.

- Мы увезли с собой красивый загар, эмоции и впечатления, которые нас будут греть холодными зимними вечерами, - уверяет Оксана Ваганова. - За 8 лет очень многое изменилось, появились хорошие столовые с приемлемыми ценами. А как обустроили набережные! Ходишь и не можешь налюбоваться такой красотой. Мы обязательно вернемся.

Туристка также удивилась сервису в кафе. Отличились, по ее словам, даже продавцы в магазине. Персонал всегда встречал ее семью с широкой улыбкой, продавцы и официанты отвечали на любой вопрос и помогали с выбором. Каждый день на протяжении недели Оксана Ваганова вместе со своей семьей все больше влюблялась в Сочи.

- Хотелось бы поблагодарить жителей Сочи за гостеприимство. Понимаю, как вам сложно терпеть такой поток туристов, которые едут отдыхать со всеми вытекающими, - рассказывает Оксана Ваганова.

Кроме того, женщина отметила, что на курорте очень чуткие водители. Автомобилисты сразу останавливаются перед пешеходными переходами и терпеливо ждут, пока пройдут десятки людей.

- Большое спасибо водителям, которые пропускают бесконечные толпы туристов, особенно в районе ж/д вокзала Адлера, - добавила туристка. - Нашим землякам стоит у вас поучиться уважению к пешеходам.

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