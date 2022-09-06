Камень имеет овальную форму. Фото: Анапа. Медиа

Под Анапой нашли камень, похожий на метеорит. Породу овальной формы обнаружил на Лысой горе житель курорта во время прогулки.

- Блестящий метеорит, около 230 граммов, кора плавления темного цвета. А под корой просматривается светло-коричневое «тело» метеорита, - рассказал Игорь Решетников. - Очевидцы говорят, что видели небесные вспышки в этих местах в конце июня. Может, тогда и произошло падение.

Необычная находка скоро отправится в Москву на регистрацию. Ей уже придумали имя – Звезда Анапы, пишет сайт Анапа.Медиа.

Но ученые советуют не торопиться – внешность бывает обманчива. Неопознанный предмет нужно сначала обследовать на химический состав.

- Без исследований – это не метеорит. Пока не будет проведен полный анализ, нельзя говорить, что у вас в руках, - заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов. – Анализы проводят в институте геохимии, там обследуют все, что падает на Землю, а до вердикта ученых – это просто камень.

По словам Иванова, определить на глаз, что найдено, могут только опытные специалисты. Но и свои результаты они подвергают сомнению и отправляют камни на лабораторные исследования. Единственное место, где обнаруженный камень с большой вероятностью пройдет тест на метеорит – это пустыни.

- Любой метеорит имеет научную ценность. Надо понимать, что они зарождались вместе с нашей Солнечной системой. Поэтому небесные тела могут рассказать, как формировалась Солнечная система в первые миллиарды лет, - отмечает ученый.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в Сочи заметили необычное явление – небо над морем осветила яркая вспышка, а затем так же стремительно погасла. Местные жители предположили, что в атмосфере сгорел метеорит.

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