Песковик заявился в городскую школу №2. Фото: t.me/anapaofficial

На побережье Черного моря увидеть снег удается крайне редко. В Анапе сугробы и вовсе большая редкость. На курорте зимой снежных баб не лепили, вместо этого создавали фигуры из песка. Так, в декабре прошлого года на пляже появилась семья песковиков, которая тут же стала популярна среди туристов и жителей. Необычный арт-объект так понравился людям, что его назвали новым символом курорта. А 11 сентября один из членов семейства посетил избирательный участок. На выборах депутатов ЗСК в Анапе проголосовал Песковик.

Необычный избиратель появился на пороге городской школы № 2.

- Сюда пришел популярный анапский персонаж Песковик, южный брат Снеговика, - рассказали в администрации Анапы. - В его роли выступила специалист АНО «Анапа» Полина Мищенко.

Сфотографироваться с Песковиком хотели все. Фото: t.me/anapaofficial

Жительница рассказала, что проявляет гражданскую активность на всех избирательных кампаниях. Песковик, как и все избиратели, предъявил паспорт. Только после этого был выдан бюллетень. Несмотря на громоздкий костюм, бросить в урну заполненные листки удалось с первого раза.

Песковик, как и все, предъявил паспорт. Фото: t.me/anapaofficial

Арийти на участок в костюме Песковика Полина решила неспроста. Как признается девушка, хотела поднять настроение всем голосующим и членам комиссии. И, кажется, ей это удалось!

Жители Анапы не только зарядились позитивом, но и с удовольствием сфотографировались вместе с Песковиком.

Несмотря на громоздкий костюм, бросить в урну бюллетень удалось с первого раза. Фото: t.me/anapaofficial

Кстати, ранее на другом избирательном участке кричали "Горько!" Молодожены из Белореченского района пришли на выборы после бракосочетания. После торжественной церемонии новоиспеченные супруги отправились на избирательный участок, чтобы проголосовать.

Чем еще удивят жители Кубани, покажет время. Участки будут открыты до 20:00.