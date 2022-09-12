«Жду вызова». Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты в Сочи до сих пор не прошла экспертизу

Юлия Тарасевич все еще пытается вернуть былую внешность. Фото: из личного архива героини публикации.

За судьбой изуродованной пластическим хирургом участницы конкурса красоты в Сочи Юлии Тарасевич продолжают следить сотни неравнодушных людей. Модель и красавица, не раз блиставшая на сцене, последние годы старалась почти не появляться на людях. Выходя на улицу, она всегда надевала маску - боялась показать свое лицо. Из-за хирургов, под нож которых девушка попала в 2021 году, Юлия не может закрыть глаза, отсутствует мимика - ее лицо, словно парализовало. Долгое время пострадавшая пациентка надеялась, что оперировавшие ее врачи исправят свою ошибку, но вместо реального спасения ей предлагали лечение пиявками. Тогда она решилась обратиться за помощью к другим хирургам, рассказала свою историю публично и написала заявление в Следственный комитет.

Зимой 2022 года кубанский Следком возбудил уголовное дело. Двух хирургов, которые проводили операцию Юлии Тарасевич, заподозрили в оказании услуг, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья.

После неудачной операции женщине приходилось скрывать свое лицо.

- Согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, - сообщали ранее в СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, у нее тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

Чтобы определить какой урон здоровью был нанесен, требуется экспертиза. Как говорит Юлия, эту процедуру она до сих пор не прошла.

Вот так девушка выглядит после трех проведенных восстановительных операций. Фото: из личного архива героини публикации.

- В июне меня вызвали на экспертизу, однако добраться до Краснодара я не смогла. Было очень мало времени на дорогу, а в тот момент я находилась в клинике Москвы, где мне провели очередную операцию, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Тарасевич. - В ближайшее время ждут, когда все-таки меня вызовут снова. Результаты экспертизы для меня очень важны. В этом случае удастся не только наказать тех, кто меня изувечил, но и получить материальную компенсацию за все, что мне пришлось потратить, чтобы исправить ошибку.

По словам Юлии, оба хирурга не хотят общаться с пострадавшей пациенткой, при этом свою деятельность они продолжают, в социальных сетях рекламируют свои услуги в поисках новых клиентов. Открещиваются от девушки и в клинике. Извинений никто так никто и не принес.

- Очень надеюсь, что экспертизу мне удастся пройти в сентябре. Для этого я даже перенесла очередную восстановительную операцию на более поздний срок, - добавляет Юлия.

По словам девушки, внешность ее улучшилась, но потребуется еще много вмешательств, чтобы вернуть хотя бы часть утраченного здоровья.

- Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в СУ СК по Краснодарскому краю.

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