Дело массажиста, однажды уже приговоренного за педофилию на Кубани, будет расследовать один судья вместо трех

Сергей Марин снова в СИЗО дожидается нового суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Речь идет о 42-летнем массажисте из Белореченского района Сергее Марине, которому дали 12 лет тюрьмы строгого режима за педофилию во время логопедического массажа. Первый суд над Мариным проходил в Белореченске в составе тройки судей,что само по себе большая редкость.

Обвинение на основании заявления матери мальчика настаивало, что во время сеанса массажа мужчина достал из штанов половой член.

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Но что на самом деле происходило за ширмой в частном массажном кабинете одного из домов в Белореченском районе, остается только догадываться. Потому что и Марин, и его защита яростно отвергала это обвинение.

"КП" - Кубань" попыталась даже восстановить картину произошедшего, когда общественность выразила явное недоверие ходу расследования.

Но судьи сочли достаточными эти и другие доводы и вынесли Марину обвинительный, хотя и максимально мягкий, приговор. По статье, которую инкриминируют массажисту, 12 лет колонии строгого режима - это минимальный срок.

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Однако обвинительный приговор Сергею Марину внезапно отменила кассация, куда его адвокат направил жалобу.

- Много было аргументов в нашей жалобе, включая и отсутствие доказательств обвинения, - пояснил "КП" - Кубань" Алексей Аванесян. Однако детали такого решения суда неизвестны. Суд, где пострадавшим является ребенок, проходит в закрытом режиме, а все материалы его непубличны.

В этом костюме Сергей делал массаж мальчику Фото: Евгения ОСТРАЯ

Известно, что основным требованием высшей инстанции стало то, чтобы уголовное дело Марина рассматривалось в Белореченске в новом составе суда и единолично.

- Вместо трех судей дело будет расследовать в процессе один, - уточнили "КП" - Кубань" в инстанции.

Защита твердо настаивает на невиновности Марина. И главным аргументом считает то, что матери мальчика половой член мог привидеться. Случайно заглянув за ширму, она якобы увидела не мужской орган, а силиконовую баночку логопеда. Этот предмет, по словам адвоката Алексея Аванесяна, отдаленно напоминает половой член.

В пристройке, где работал массажист, теперь ничего не напоминает о его деятельности Фото: Евгения ОСТРАЯ

Все эти и другие аргументы он представит в новом суде над массажистом. О дополнениях в деле в свою очередь следствие пока молчит.

Сергея Марина вновь перевели из колонии в СИЗО, где он будет дожидаться окончания нового судебного разбирательства.

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