Медведь напугал сотрудницу ресторана. Фото: Эдуард Абрамов

В Сочи все лето туристы и местные жители замечали медведей на проезжей части, рядом с поселками, отелями и даже мусорными баками. Однако хищники не спешат уходить с улиц курорта. Очередного медведя в этот раз увидели около ресторана в горах Сочи на высоте 1389 метров. Косолапого даже успели снять на видео.

Медведь в Сочи: фото, видео сегодня, последствия

На кадрах видно, как сотрудница ресторана вышла через служебный вход на улицу. Медвежонок в этот момент притаился, судя по всему, ждал, пока женщина уйдет. Как только появился удобный момент, косолапый выскочил к двери.

Но вот незадача. Сотрудница ресторана резко вернулась. Мишка так и не смог зайти внутрь. Неизвестно кто в этой ситуации испугался больше — сотрудница ресторана или незваный гость. Мишка от страха сиганул сквозь забор и умчался обратно в горы.

- Даже не предложили присесть за стол, - шутят местные жители, просмотрев видео.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Видео прожорливого медведя в Сочи напугало жителей. На камеру мобильного телефона в Хостинском районе попал момент, когда медведь залез в огород дома на улице Володарского. Он пытался добыть там себе пропитание. Мишка наелся вдоволь и ушел к себе в берлогу. К счастью, кроме огорода никто не пострадал.