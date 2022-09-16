Алена Водонаева сравнила новый дом Бузовой за 35 млн рублей и свою квартиру

Алена Водонаева поддержала Бузову. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне стало известно, что Ольга Бузова купила дом в Сочи. Телеведущая такое важное решение для себя принимала долгое время. Дом мечты, по словам певицы, стоил немалых денег - 100 млн рублей. Хотя риелтор утверждает, что покупка обошлась в 35 млн рублей. Мимо этой новости не смогла пройти светская львица Алена Водонаева, прочитав статью в «Комсомольской правде»-Кубань».

Дом Ольги Бузовой. Фото: агенство недвижимости

Водонаева прокомментировала покупку, приложив к своему посту скриншоты статьи о новом доме певицы. Подруга Бузовой поддержала Ольгу, но была шокирована такой низкой стоимостью для будущего дома Бузовой.

-Дом! за 35 миллионов рублей равняется цене моей новой квартиры 70 квадратных метров в Хамовниках, - рассказала Алена Водонаева. - Но я все равно ни о чем не жалею. Я мечтала о Хамовниках.

Телеведущая не упустила шанс рассказать о своем «детище» в центре Москве. Водонаева отметила, что купила квартиру за 35 миллионов рублей даже не в новом жилом комплексе, а вторичку в Сталинке.

-Не хвастовства ради сообщаю, а просто сравнение цен в районе Хамовники со всей остальной Россией, - отметила Алена Водонаева.

К слову, телеведущая похвалила Ольгу Бузову.

-А Буз молодец. Уважаю самостоятельных женщин, - заявила Водонаева.

Ранее сообщалось, что Бузова до сих продолжает отдыхать в Сочи. А совсем недавно певицу заметили танцующую под скрипку рядом со входом в ресторан. Подписчики певицы предположили, что она отмечает покупку нового дома на курорте.