«Младший сын умер, а старший пошел по кривой тропе». Соседи рассказали подробности о семье, зарубленной в пятизвездочном отеле Турции

Семья путешествовала по миру, живя на побережье двух морей в России Фото: Личная страница Вконтакте

37-летний житель Темрюка Дмитрий Степанов жестоко расправился с родителями в отеле Турции. Перед тем как его схватила местная полиция, он успел снять свое преступление на видеокамеру и даже поделиться кровавыми кадрами со всем миром. Теперь все, кто посмотрел эти жуткие кадры на родине Дмитрия - в Темрюке, находятся в шоке.

- Это была образцовая семья. Наверное, слишком благополучная, раз такое произошло. Они живут, жили, за два дома от меня, - рассказывает "КП" - Кубань" Татьяна Крупская. - С Антоном я вообще в один класс ходила. Но он умер пару лет назад в расцвете лет.

О причине смерти младшего сына 64-летней Татьяны и 63-летнего Павла Степановых соседи умалчивают. Но в маленьком городе ничто не остается тайной. Антон, как и старший Дмитрий, страдал пагубным пристрастием к наркотикам.

- Кто кого подсадил на это дело, неизвестно. Но в семье всегда водились большие деньги. Сыновьям не было никаких ограничений финансовых, - продолжает другой сосед, не пожелавший называть своего имени.

Младший сын умер два года назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Страницы обоих парней, и правда, пышут благополучием. Вот они отдыхают на Кипре, а вот уже шикарный отель в Испании.

- Дядя Паша занимался бизнесом. Торговля, туризм, все понемногу. Мы же живем, считай, на двух морях. Сами они ездили отдыхать регулярно с женой, - продолжает сосед. - Димку отправили лечиться в Турцию, думали, так отвадить от дружков темрюкских. А он с катушек, судя по всему, съехал.

"Димка" объяснился. Ну как мог.

- Отец повредил мне шейный и грудопоясничный позвонки. Пробил ушную перепонку за то, что пришел накуренный, - сообщил он на камеру, сидя с трупом отца и умирающей матерью в номере пятизвездочного отеля.

Отец хоть и был строг, но никогда ни в чем не отказывал сыновьям Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Он признался, что его держали на лечении в психиатрической больнице, а его брат умер от передозировки.

- Я понял, что когда приеду в Россию, меня опять определят в психиатрию. А туда мне страшно попадать. У меня безвыходная ситуация. Но я ни о чем не жалею, - озвучил на камеру старший сын убитых родителей.

Мама Дмитрия любила обоих мальчиков одинаково Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Он напал на отца с молотком, а когда тот упал на пол, задушил его. Мать находится в турецкой больнице. В СМИ писали, что она скончалась в реанимации, но Генеральное консульство России в Турции опровергло факт смерти.

По предварительным данным, врачам удалось спасти жизнь 64-летней Татьяны. На данный момент она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Теперь судить россиянина за убийство гражданина России будет турецкое правосудие. По законам страны, надо полагать, его ждет пожизненный срок.

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