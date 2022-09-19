Жительница Темрюка, которую пытался убить сын в отеле в Турции, выжила

Татьяна Степанова. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети.

Жительница Темрюка, которую пытался убить сын в отеле Турции, выжила. Трагедия произошла в номере отеля в Анталье.

Дмитрий Степанов лечился от наркотической зависимости. К нему приехали родители, чтобы навестить. Зная о приближавшейся встрече, мужчина начал тщательно готовиться к преступлению. Он заранее купил молоток, скотч и веревку.

37-летний житель Темрюка убил своего 63-летнего отца. От полученных травм он погиб на месте. Мать отвезли в больницу. Турецкие СМИ писали, что женщина скончалась в реанимации.

Генеральное консульство России в Турции опровергло факт смерти.

Врачи долгое время боролись за жизнь 64-летней Татьяны. По предварительным данным, им удалось спасти мать психически нездорового человека. На данный момент она находится в больнице в тяжелом состоянии.

При этом Дмитрий ни о чем не жалеет. После жестокого убийства он записал видео, в котором рассказал, что долгое время мечтал убить отца.

- Я это ничтожество наказал. Считаю, что это правильно. Моей детской мечтой было убить его. А мечты ребенка должны сбываться, - рассказал мужчина в соцсетях.

Дмитрий уточнил, что конфликты в семье происходили постоянно из-за его пристрастий к запрещенным веществам. Он боялся приходить домой в нетрезвом состоянии, потому что однажды ему «отец повредил шейный и грудопоясничный позвонки. И пробил ушную перепонку».

- Я понял, что когда приеду в Россию, меня опять определят в психиатрию. А туда мне страшно попадать. У меня безвыходная ситуация, - уточнил житель Темрюка.

Также он признался, что его брат умер от передозировки. И сообщил, что ни о чем не жалеет.

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