Радужные облака образовались в небе над Новороссийском

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

В Новороссийске 26 сентября местные жители наблюдали редкое природное явление. В небе над городом образовались уникальные радужные облака. Местному фотографу удалось запечатлеть феномен на камеру.

- Сегодня была иризация облаков. В живую это было красочней, — написал Сергей в соцсетях.

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

В Росгидрометцентре рассказали, что радужные облака — довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Иризацию лучше всего видно в темных очках. Радужка обычно появляется на краях перистых, перисто-кучевых и высоко-кучевых облаков. Источником света, кстати, может быть не только солнце, но и луна.

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Чаще всего радужные облака появляются в горах. Стоит отметить, что именно в Новороссийске со стороны предгорья это явление возникает не первый год. Например, в прошлом году местным жителям удалось снять радужное облако в виде птицы в небе над Мысхако.

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